2022台東藍海生活節登場　海洋遊憩體驗活動9／2開放報名

▲2022台東藍海生活節即將登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府17日起首次推出屬於台東的全新特色品牌「2022藍海生活節」，相關海洋遊憩體驗報名於9月2日中午後結合「台東好玩卡」正式上線報名，名額有限請洽相關粉絲專頁查詢。

台東縣政府指出，今年首次舉辦「2022藍海生活節」，將於9月17日至9月25日連續2個周末假期推出，以環繞「慢遊、慢活」的核心概念，將配合台東4大海洋遊憩基地的設立在杉原灣、活水湖、金樽以及綠島進行海洋遊憩生態體驗來感受台東在地的藍海生活，也特別邀請來自夏威夷國寶級大師Kimokeo Kapahulehua (Unkle K)前來進行南島海洋文化濃厚的支架大洋舟(Outrigger Canoe)的教學體驗以及別開生面的夏威夷海洋祈福儀式(Ask for permission canoe blessing) ，更於海上網美景點「台東小冰島」的馬武窟溪以及活水湖舉辦SUP立式划槳及獨木舟的教學體驗主題活動，而此行也將與國立台東大學、台東縣立東河國小、均一國際學校及台東東海岸的刺桐部落及都歷部落進行南島文化的雙向交流，逐步開啟台東海憩發展與國際接軌的橋樑。

交觀處進一步說明， 9月17日至10月16日期間也將推出2天1夜的綠島潛水特色生態旅遊，更以潛水體驗及夜訪潮間帶可以一窺多彩繽紛的海洋生態。