軒嵐諾襲台！向陽山嘉明湖+綠島蘭嶼沿岸管制　最高開罰25萬

▲台東縣府劃定限制管制區，10時起生效民眾勿進入。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年編號第11號的中度颱風軒嵐諾暴風圈正逐漸進入巴士海峽，台東縣府2日公告劃定向陽山等區域為管制區，並自上午10時起生效，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發，處罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰，敬請民眾注意。

軒嵐諾颱風目前已減弱為中度颱風，中央氣象局上午8時30分發布海上警報，目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北移動，暴風圈正逐漸進入巴士海峽，台灣東南部海面、東北部海面風浪增大，易有長浪發生，請民眾做好萬全防颱措施，減少損失。



同時縣府也緊急依災害防救法第31條第1項第2款前段規定，公告劃定「向陽山區（包括嘉明湖）及大武山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港等區域範圍」，為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍。



為確保民眾生命財產之安全，非持有通行證或應緊急避難之需要者，請民眾於颱風來襲期間，不得進入從事戲水、觀潮、垂釣、登山、健行、溯溪、捕魚等活動，如違反規定將依法進行舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並自111年9月2日上午10時起生效。