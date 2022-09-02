女看護零成本打工...美妝店偷64商品轉售　被逮詭辯：忘了結帳

記者邱中岳／台北報導

北市中正區1名印尼籍看護，來台沒多久竟跑到美妝店偷東西，然後將物品變賣後「賺零用錢」，印尼看護在6月份前往偷東西，得手2萬5千多元的產品，但殊不知被掌握，食髓知味還繼續上門，最後店員當場抓包，還辯稱「是忘了結帳」。

警方調查，29歲的印尼籍女子阿娜，在日前來台當看護，但是竟在6月中旬，跑到美妝店偷東西，連偷64樣商品價值2萬5千元，最後店員盤點發現物品短缺，立刻調閱監視器鎖定阿娜涉嫌重大，並提醒店員多加留意小心。

▲北市1名印尼看護，竟然跑到美妝店偷東西，再轉售朋友獲利。（圖／記者邱中岳翻攝）

沒想到，阿娜在7月初又上門光顧，店員發現後立刻發現，並暗中注意阿娜的行徑，最後在阿娜結帳結束要離開時通知警方，並當場將人攔下，並在包包內搜出價值1萬7千多元的商品，阿娜還辯稱「是放在手提袋，忘了結帳」。

阿娜原本還裝傻，假裝不懂中文，後來在包包內起獲贓物，透過外事翻譯人員協助後才坦承犯行，並指出將商品偷走後賣給朋友，幾乎零成本的賺取外快，警方事後依照竊盜罪嫌將阿娜移送地檢署偵辦。

▲美妝店店員發現商品短缺，調閱監視器鎖定印尼籍看護，再度上門通知警員(左上)到場。（圖／記者邱中岳翻攝）

店員表示，盤點時發現商品短缺，調閱監視器才發現阿娜涉案，且阿娜專門趁店員不注意，專挑高單價的3C產品，還有女生會穿的內衣、愛用的彩妝，再較低的價格兜售給朋友。