全國兒童聯想創作畫比賽30周年　台中文化局「30兒力」徵件今起跑

▲全國兒童聯想創作畫比賽30周年，徵件活動今起跑。（圖／台中市文化局提供）



記者游瓊華／台中報導

全國兒童聯想創作畫比賽邁入第30週年，台中市文化局今年以「30兒力」為主題，今（1）日起展開初賽徵件暨系列活動，初賽徵件自9月1日起至10月12日止，凡國小學童都可索取畫紙參賽，通過初賽者將於12月4日參與複賽，得獎者可獲得最高5000元之獎金。

文化局長陳佳君表示，全國兒童聯想創作畫比賽活動辦理30年來，培育出各領域表現優異的人才，創意、聯想的因子在他們身上潛移默化，發展成各種不同樣貌。歷年優勝者包括知名藝術家黃路玉苓，她跟姊姊、也是知名藝人黃路梓茵都是聯想畫獲獎者；蟬聯3年第一名的三冠王卓毓晴，現任國小實習教師；第4屆入選的張薰元為台中市東陽國小訓育組長，將藝術熱情投注於培育學童參加比賽；而第20屆第一名的簡秀倩，目前就讀於國立台灣藝術大學書畫藝術學系，同樣持續在藝術界深耕。

此外，包括中華職棒味全龍明星球員劉基鴻，為2007年一年級第一名得主，現今於棒球界表現亮眼；曾獲三次第一名的卓思如，目前投入同樣需要立體感與美感的牙醫行列等，都在自己的專業領域發光發熱。

葫蘆墩文化中心表示，今年特別邀請插畫家施暖暖擔任主視覺設計，她曾獲得美國3x3兒童插畫類優選、2019臺灣文博會年度最佳文創精品獎，出版數本童書繪本。這次以童歌《爆米花》發想，傳達聯想畫蛻變的意涵，每位小朋友就像小小玉米粒，透過聯想畫比賽的激盪，大膽嶄露自己的聯想與創意，也歡迎愛畫畫的孩子們踴躍投稿。