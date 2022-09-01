陳其邁拼連任出招！2週年回顧影片「高雄是我們的家」主打溫情牌

▲陳其邁拼連任出招了！主打2年牌，溫情喊：高雄是我們的家。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

距離2022九合一大選越來越近，現任高雄市長陳其邁強調市政優先，昨日委託前高雄市代理市長楊明州代為選舉登記。高雄市政府也推出兩週年回顧影片「高雄．是我們的家」，主打2年溫情牌，除了感謝市民一起拚防疫，也和民眾分享兩年來高雄的轉變。

在這部2分20秒的影片中，影片一開始，陳其邁就表示，有人問他，2年拚4年會不會很累，他說不會，「因為高雄是我們的家，能和大家一起參選這座城市的轉型，一起見證家鄉的改變，是他深深感謝的事。」

影片中，藉由陳其邁的旁白，一一羅列出這2年來高雄建設、交通和產業轉型的改變。在面對疫情的挑戰，陳其邁感謝辛苦的醫護同仁跟防疫英雄，以及市民朋友大家的努力，才能夠團結防疫、生活如常；拚防疫的同時，高雄的轉型也沒有停下腳步，而是更加緊緊緊，大步向前。

陳其邁說，鐵路地下化的完工、陸橋的拆除，綠廊道縫合了市容，為高雄戴上了一條瑰麗的項鍊，而重新復工的輕軌正逐步成圓，捷運四線齊發以及共享運具漫遊街坊，更串聯起城市交通的新氣象。

▲影片中，藉由陳其邁的旁白，一一羅列出這2年來高雄建設、交通和產業轉型的改變。（圖／記者賴文萱翻攝）

亞灣的5G AIOT園區帶來新的思維跟想像，搭配半導體產業鏈的進駐，城市的轉型帶來更多的就業機會。陳其邁並指出，從零開始的運動中心、特色公園，提供生活品質，加速推動公托、社宅、長照，全方位照顧好市民的生活，是他的責任。

▲陳其邁拼連任出招了！主打2年牌，溫情喊：高雄是我們的家。（圖／記者賴文萱翻攝）

「愛河灣、駁二、大港橋、流行音樂中心，遊艇碼頭再到港埠旅運中心，我當年推倒的港邊高牆，如今已成為我們心目中最美好的風景。」陳其邁說，台灣燈會、大港開唱、金曲獎、文博等大型活動帶來可觀的觀光收入，更讓世界看見高雄。

陳其邁說，高雄擁有多元文化最美麗可愛的市民，他要感謝大家與他一起2年拚4年，攜手打造更美好的高雄，高雄有你真好。