　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁拼連任出招！2週年回顧影片「高雄是我們的家」主打溫情牌

▲▼陳其邁拼連任出招了！主打2年牌，溫情喊：高雄是我們的家。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁拼連任出招了！主打2年牌，溫情喊：高雄是我們的家。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

距離2022九合一大選越來越近，現任高雄市長陳其邁強調市政優先，昨日委託前高雄市代理市長楊明州代為選舉登記。高雄市政府也推出兩週年回顧影片「高雄．是我們的家」，主打2年溫情牌，除了感謝市民一起拚防疫，也和民眾分享兩年來高雄的轉變。

在這部2分20秒的影片中，影片一開始，陳其邁就表示，有人問他，2年拚4年會不會很累，他說不會，「因為高雄是我們的家，能和大家一起參選這座城市的轉型，一起見證家鄉的改變，是他深深感謝的事。」

影片中，藉由陳其邁的旁白，一一羅列出這2年來高雄建設、交通和產業轉型的改變。在面對疫情的挑戰，陳其邁感謝辛苦的醫護同仁跟防疫英雄，以及市民朋友大家的努力，才能夠團結防疫、生活如常；拚防疫的同時，高雄的轉型也沒有停下腳步，而是更加緊緊緊，大步向前。

陳其邁說，鐵路地下化的完工、陸橋的拆除，綠廊道縫合了市容，為高雄戴上了一條瑰麗的項鍊，而重新復工的輕軌正逐步成圓，捷運四線齊發以及共享運具漫遊街坊，更串聯起城市交通的新氣象。

▲▼陳其邁拼連任出招了！主打2年牌，溫情喊：高雄是我們的家。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲影片中，藉由陳其邁的旁白，一一羅列出這2年來高雄建設、交通和產業轉型的改變。（圖／記者賴文萱翻攝）

亞灣的5G AIOT園區帶來新的思維跟想像，搭配半導體產業鏈的進駐，城市的轉型帶來更多的就業機會。陳其邁並指出，從零開始的運動中心、特色公園，提供生活品質，加速推動公托、社宅、長照，全方位照顧好市民的生活，是他的責任。

▲▼陳其邁拼連任出招了！主打2年牌，溫情喊：高雄是我們的家。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁拼連任出招了！主打2年牌，溫情喊：高雄是我們的家。（圖／記者賴文萱翻攝）

「愛河灣、駁二、大港橋、流行音樂中心，遊艇碼頭再到港埠旅運中心，我當年推倒的港邊高牆，如今已成為我們心目中最美好的風景。」陳其邁說，台灣燈會、大港開唱、金曲獎、文博等大型活動帶來可觀的觀光收入，更讓世界看見高雄。

陳其邁說，高雄擁有多元文化最美麗可愛的市民，他要感謝大家與他一起2年拚4年，攜手打造更美好的高雄，高雄有你真好。

►巨星同款太陽眼鏡4000元有找！一戴修飾臉型、光芒四射

ET快訊
廖老大超殺11天「全品項買一送一」　他路過噴8個字！網看傻了
長髮卡到輸送帶　26歲女地勤「頭皮被扯下慘死」
「最美里長」登記了！　參選台中市議員
確診暴增25%　BA.5四大症狀「未改善隔半天再快篩」
幕後／宋楚瑜8月中已見陳時中　柯文哲求見遭拒未來「順其自然」
成都2000萬人封城　民眾瘋搶菜、超市擠爆狂掃貨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

模仿陳時中政見？　她批黃珊珊「只見樹不見林」：全盤佈局看不到

打完台大打宏碁　朱立倫批民進黨：潑髒水手段實在有夠LOW

任期剩不到4個月！柯文哲找回18年老兵救援　李麗珠接任北市文化局長

鄭寶清今登記參選　網路數據：鄭運鵬社群聲量表現居冠

強颱軒嵐諾來襲　中選會：若受風災致停班停課可順延到3日登記

不受強颱軒嵐諾影響　考試院宣布外交等4類公務員特考周末如期登場

林佳龍嗆侯友宜「騙人」　江怡臻轟「整天喊辯論」：不如改說謊習慣

登記參選台南市長　謝龍介「保證只做一任」：給我機會翻轉台南

「首度擊落」大陸空拍機！　他推一手段提士氣：馬上散彈砲都做出來

林姿妙「勇敢起飛」登記參選　3千多人陪同壯聲勢

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

萌弟拿濕紙巾幫爸擦刺青　小手狂抹問：擦不掉嗎？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

逃逸移工雇名車接送遭攔查　司機激動頻喊：別拉自動門

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

模仿陳時中政見？　她批黃珊珊「只見樹不見林」：全盤佈局看不到

打完台大打宏碁　朱立倫批民進黨：潑髒水手段實在有夠LOW

任期剩不到4個月！柯文哲找回18年老兵救援　李麗珠接任北市文化局長

鄭寶清今登記參選　網路數據：鄭運鵬社群聲量表現居冠

強颱軒嵐諾來襲　中選會：若受風災致停班停課可順延到3日登記

不受強颱軒嵐諾影響　考試院宣布外交等4類公務員特考周末如期登場

林佳龍嗆侯友宜「騙人」　江怡臻轟「整天喊辯論」：不如改說謊習慣

登記參選台南市長　謝龍介「保證只做一任」：給我機會翻轉台南

「首度擊落」大陸空拍機！　他推一手段提士氣：馬上散彈砲都做出來

林姿妙「勇敢起飛」登記參選　3千多人陪同壯聲勢

2富商性侵酒店女辯3P！重判10年定讞...她再求償5百萬結果出爐

可愛爆擊第3彈！超Q「咖波口罩」速食店限量送　還有咖波明信片

強颱來勢洶洶　農糧署籲農民嚴加防颱

高雄警酒駕上班...調職報到又醉了　連喝2天吞兩大過下場超慘

痘痘冒不停！皮膚科醫師曝讓你「瘋狂長痘」的5個壞習慣

高跟鞋教堂有故事、廟裡的公共電話藏洋蔥　騎單車這樣玩「雲嘉南」

模仿陳時中政見？　她批黃珊珊「只見樹不見林」：全盤佈局看不到

「用公公內褲」擦客廳桌椅！婆婆「3神舉」嚇壞她：抹布丟洗衣機　

打完台大打宏碁　朱立倫批民進黨：潑髒水手段實在有夠LOW

ETtoday獲社會光明面獎　挖掘危險居住與困境視角獲評審肯定

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

政治熱門新聞

即／大陸空拍機又闖金門！　駐守部隊「首度擊落」

快訊／時代力量踢爆蔡適應台北大學博論涉抄襲

國民黨大選哪裡穩了？　他預測一縣市拿60％選票「輾壓民進黨」

40歲男車廂內吐痰「塗抹在扶手桿上」　污染環境！北捷開罰4500元

陳時中民調恐跌到比姚文智低？　他預言北市選情：大咖要來了

數發部約聘平均月薪超過60K！萬美玲怒了

遭控「抄襲又A錢」！張善政將對鄭文燦、鄭運鵬提告

快訊／蔡英文下令有差　國軍擊落1架侵擾空拍機

博士論文被控抄襲　蔡適應：符合學術規範

快訊／鄭寶清登記參選　民進黨：應予除名處分

最仙氣候選人林京玲登記！助選團全正妹

總統府編明年度881萬預算　卸任禮遇僅馬英九1人

幕後／宋楚瑜8月中已見陳時中　柯文哲拜訪「順其自然」

快訊／謝和弦下午4：20登記參選！　拋「不裝乖」3政見

更多熱門

相關新聞

最仙氣候選人林京玲登記！助選團全正妹

最仙氣候選人林京玲登記！助選團全正妹

被公認最為仙氣的現任台中市西區公民里里長、也是市議員參選人林京玲今年以無黨籍身分投入市議員選戰，今天帶著助選團前往登記，清一色都是正妹，還有可愛萌犬，相當吸睛。

台北國際評比排名又下滑！蔣萬安：「柯規黃隨」不會解決問題

台北國際評比排名又下滑！蔣萬安：「柯規黃隨」不會解決問題

鄭寶清登記參選　按鈴告周玉蔻「意圖使人不當選」

鄭寶清登記參選　按鈴告周玉蔻「意圖使人不當選」

幕後／宋楚瑜8月中已見陳時中　柯文哲拜訪「順其自然」

幕後／宋楚瑜8月中已見陳時中　柯文哲拜訪「順其自然」

商毓芳宣布退選台南市長！

商毓芳宣布退選台南市長！

關鍵字：

2022九合一大選2022高雄市長陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

25歲女雙連站滋事　警護送反中刀　

即／士林捷運站爆「大群人尖叫狂奔」　原因曝光

世界最大「室內關公像」遭祝融　最新照片曝光

軒嵐諾可能發陸警　颱風假有望達標

快訊／基本工資調高4.56％！　月薪2萬6400元、時薪176元

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

花蓮外役監逃犯康育豪再犯重案　夥太陽會份子桃園砍人逃逸

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

王浩宇出手救廖老大！修掉杯子「1圖案」質感大提升

UNIQLO買衣服「新規定曝光」　明天實施

不是驚嘆號！iPhone 14 Pro剪瀏海新造型曝光　藏隱私指示燈

軒嵐諾風雨時程全攻略！1圖看懂各地雨勢

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

如何辨別BA.5　英國科學家：從夜間症狀研判

即／大陸空拍機又闖金門！　駐守部隊「首度擊落」

更多

最夯影音

更多
斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」
陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面