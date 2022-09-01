桃園騎士違規險肇事　酒測值1.07！求警「放我一馬請你一攤」

▲游姓騎士未依規定二段式左轉，差點與直行車輛發生車禍。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市43歲游姓機車騎士昨晚在桃園區龍安街與文中路口，未依規定兩段式左轉，差點與直行車輛發生碰撞，警方立即將其攔下，他辯稱有直行再左轉，員警告知應在路口處停等，燈號再變換後再直行，此時警方聞到他身上濃濃的酒味，經酒測竟高達1.07MG/L，他則說與朋友環島剛回來，在車上邊喝啤酒邊玩，休假完準備騎車去餐廳上班，希望警方高抬貴手，他願請員警一攤，當場讓員警哭笑不得。

▲員警發現後將他攔停。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局龍安所長楊孟竟及警員黃泓翔，8月31日20時在龍安街與文中路口巡邏時，發現一名機車騎士未依規定兩段式左轉，差點與直行車輛發生碰撞，立即將其攔下。該游姓機車騎士表示，有依規定兩段式左轉(綠燈直行再左轉)，員警向他說明應直行後於路口待轉區停等，燈號變換後再直行。

▲在聞到游男身上濃濃酒味後，警方讓他喝水漱口後，予以酒測。（圖／桃園警分局提供）

警方在交談過程中發現游男滿身酒氣，他表示沒有飲酒，但酒測值竟高達1.07MG/L，讓其當場傻眼，說今日與朋友剛環島回來，路上有喝了一些啤酒不覺得有酒醉，到家後休息一下正準備去餐廳上班，沒想到會被警察攔到，希望員警高抬貴手，他願意請員警一攤表示誠意，員警聽了真是哭笑不得，全案依法移請偵辦。警方呼籲，民眾食用含酒精飲料，切勿駕駛車輛，以免危害自身及他人安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。