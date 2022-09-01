可愛爆擊第3彈！超Q「咖波口罩」速食店限量送　還有咖波明信片

▲第3波繼光香香雞X貓貓蟲咖波聯名來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉快看！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」再度攜手最萌肉肉教主「貓貓蟲咖波」推出第3波聯名了，這次可是有多款超可愛限量盲盒口罩，還把口罩盒設計成互動式桌遊，有趣到不行，且指定門市還推只送不賣的「咖波明信片」，通通超欠收，即日起正式開跑。

▲超可愛咖波聯名口罩等收藏。

▲口罩盒還可以變身桌遊。

繼超Q的貼紙組、聯名提袋後，「繼光香香雞X貓貓蟲咖波」第3波聯名周邊強勢推出「口罩組」，一共有4種款式，上頭都看得到咖波的療癒身影，還有小雞等角色，搭配繼光香香雞的人氣炸物，可愛爆表，且口罩盒攤開後還能變身互動式桌遊，創意十足，即日起至9月28日於全門市限量送，只要消費滿額即可獲得1盒；而中山旗艦店則有限店活動，凡購買指定「香香雞雙人餐」就送「咖波聯名口罩1組」加「咖波明信片1組（共2張）」，同樣數量有限送完為止。

▲「NENE CHICKEN X 金色三麥」推限量「雞+酒派對套餐」 。（圖／記者蕭筠攝）

另，NENE CHICKEN近日也找來金色三麥首度聯手推出超狂「雞+酒派對套餐」，選中最適合搭配韓式炸雞的「蜂蜜啤酒」打造成NENE專屬酒標瓶身，並以紅藍黃3色製成繽紛包裝，可愛到不行，蜂蜜啤酒因擁有蜂蜜結合啤酒的麥芽香，順口又好喝，套餐內則還有半半炸雞（口味任選）、炸年糕，以及全新「洋蔥圈」各1份，限量3000份即日起準時開賣，提醒宜蘭幾米店、誠品南西店不販售；若只想買單瓶聯名啤酒只在誠品南西店買得到。

為慶祝最新聯名開賣，即日起起至9月30日只要於個人社群平台公開分享聯名紙盒加啤酒，並完整拼出「네네」（等於須要有2瓶聯名啤酒才能拼字），再標記官方帳號並下好指定TAG，即可抽「年度VIP卡」，爽吃整年免費炸雞，每月固定有500克炸雞免費吃，只抽1人，詳細內容可關注粉專。

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