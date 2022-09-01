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美籍女教師遺失手機　女警撂流利英語聯繫…她又驚又喜

▲東港警分局東港派出所警員劉智佳通知失主領回手機 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局東港派出所警員劉智佳通知失主領回手機 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局東港派出所警員劉智佳，於日前備勤時遇民眾王女至派出所報案，表示其於燦坤3C東港店前拾獲一支SAMSUNG三星手機，他費盡功夫透過該部手機通訊錄聯繫到手機主人，經查是美籍英語教師，以流利英語通知她前來領回，讓她驚訝台灣警察英語能力，並稱讚台灣警察十分友善、辦事效率極高且熱情認真，讓她在短時間內找回珍貴手機。

▲東港警分局東港派出所警員劉智佳通知失主領回手機 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局東港派出所警員劉智佳通知失主領回手機 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方表示，員警受理民眾拾獲手機報案後依規定受理，劉員嘗試聯繫手機主人後續聯繫到失主為一名外國人名為Marisa Toth(女、1995年生、美國紐約市人、英文老師)，手機失主表示自己在東港鎮大賣場購物，劉員以流利英語告訴其東港派出所的交通方式。

俟她到派出所後，劉員與以英語對話才了解其為美國紐約市人，在臺灣擔任補習班英語教師，其手機是先生送給她的禮物，價值新台幣好幾萬元，相當珍貴，原以為找不回來了，沒想到臺灣人有拾金不昧的好習慣，會將遺失物撿到派出所交給警察處理，更沒想到警察會聯繫到她，並且會說英語，讓她直呼真的太幸運啦。警方藉機宣導要將重要物品帶在身邊以免遺失，該位民眾離去前不斷向警方道謝，並直呼臺灣的警察真是熱情認真。

東港警分局長張世儒表示，警民合作成就了一次成功的國民外交，提醒民眾外出活動要特別留意隨身財物不離身，若不慎遺失記得就近至附近的警察派出所報案協尋，也呼籲民眾若在外有拾獲手機等財物者，切勿占為己有，應拿到警察機關，警方會依拾得物相關程序受理、保管、公告、發還，以免因侵占他人遺失物而吃上官司。

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