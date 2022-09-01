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南國漫讀節藍皮列車將啟程　9／1起限量開賣

▲南國漫讀節藍皮列車9月1日起開賣 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲南國漫讀節藍皮列車9月1日起開賣 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東南國漫讀節-藍皮解憂號「山海行旅．漫讀屏東」首發班，將於9月17日啟動，今(1)日起限量開賣，今年不只帶領旅人穿梭山海間閱讀文化，列車將化身為表演舞臺，邀請藝文團隊演出，在音樂和肢體的律動中感受屏東的獨特。

▲南國漫讀節藍皮列車9月1日起開賣 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣府表示，南國漫讀節解憂列車帶領讀者搭上火車一起閱讀屏東的山與海，往年活動一推出必秒殺，掀起熱烈迴響。今年有別於以往，5班次接力啟程的列車，將讓乘客在列車上看到不同的表演，有強調律動的原民樂舞、悠揚動聽的室內樂團，以及肢體豐富的現代舞團，增加閱讀動感化。

為了讓大家體驗屏東豐富面向，講者陣容更接地氣，特別融合產業主題，邀請屏東產業達人講師，有致力推動恆春在地「火箭人實驗室」負責人張彥頡，分享走過日曬風吹的100種半島生活；還有屏東在地可可產業達人蘇一明，與你分享屏東巧克力「黑金的魅力」，並提供每人一包的芒果乾，讓民眾不僅看到屏東，聽到屏東，更可以吃到屏東味。

文化處說，藍皮解憂號「山海行旅．漫讀屏東」分別在9/17、10/1、11/12、12/10、12/11的周末推出5趟次列車，9月1日上午12點啟售，每人售價990元。各趟次報名詳情，請查詢屏東縣政府文化處粉絲專頁或洽雄獅旅遊。

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