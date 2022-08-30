戰略模糊轉清晰！　華郵：美國支持台灣須取得艱難平衡

▲美國參院外交委員預計9月14日開始討論《台灣政策法》（Taiwan Policy Act）。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西8月初訪台後，中國立刻在台灣周圍海域進行實彈軍演，同時祭出多項制裁，外界更稱這是第四次台海危機，但美方並未減少議員團訪台的次數，加上即將審議《台灣政策法》，外媒就分析，為了避免激起衝突，美方政策佔有部分責任，因此政府必須取得艱難平衡。

根據《華盛頓郵報》報導，美國總統拜登（Joe Biden）曾3次表明，美國將在軍事上保護台灣，儘管他的幕僚隨後澄清，這不代表任何新政策；但也代表著參議員梅南德茲（Bob Menendez）與葛蘭姆（Lindsey Graham）提出《台灣政策法》（Taiwan Policy Act）的立法前提，也就是美國對台灣需要採取更多「戰略清晰」，而非如一中政策的「戰略模糊」。

《台灣政策法》中最關鍵的就是對台45億美元（約台幣1350億元）的軍援，以及有別於台灣關係法較為模糊的措辭，允許將美國政府預算用於「有益於威懾人民解放軍攻擊行動的武器」。除此之外，法案中較具象徵意義的部分有，將台灣從正式賦予台灣「北大西洋公約組織（NATO）以外重要盟邦」地位、將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。

目前尚不確定《台灣政策法》能否正式通過立法，而法案中最有效的加強軍事援助部分，也有可能被納入後續的國防政策法案。另外值得關注的還有，拜登政府在裴洛西訪台後，也採取行動深化與台灣的貿易關係。

報導提到，台灣政策法的辯論過程，也會引出一些美方遲早必須解決的重要問題，就是「如何將保護台灣的威懾力最大化，同時把對中國不必要的挑釁最小化」。華郵指出，若亞洲最終爆發一場原本可以避免的戰爭，最糟糕的情況就是美國的政策佔有部分責任，因此美方的立法和行政機構必須取得艱難平衡。

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