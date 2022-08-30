美軍艦通過台海觸怒中國！　美白宮：未來將會有穩定區域行動

▲美軍巡洋艦昌塞勒斯維號、安堤坦號28日通過台海。（圖／翻攝自第七艦隊官網）

記者羅翊宬／綜合報導

先前美國曾於28日派遣2艘巡洋軍艦安提坦號（USS Antietam）、昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville）穿越台灣海峽，為此中國外交部發言人趙立堅批評美國軍艦藉航行自由之名行炫耀武力之實。對此，美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美軍艦穿越台灣海峽既是例行性行動，也符合國際法，未來不排除還有相關行動。

根據《美國之音》，美國海軍巡洋艦安題坦號、昌塞勒斯號28日穿越台灣海峽，是美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪問台灣後造成兩岸緊張情勢升溫以來的首次，對此尚皮耶於當地時間29日簡報會議透露，「未來外界將持續見識到美國在印太地區透過部署、姿態與演練等來應對中國破壞區域穩定的挑釁行為。」

尚皮耶向現場記者表示，「先前美國印太司令部已針對此事發表聲明，美國28日派遣軍艦例行性通過台灣海峽，是依據國際法且展現美國對自由開放印太地區的承諾，這是為了台灣的最佳利益，也是為了促進西太平洋的穩定。」

尚皮耶說道，「我們仍致力於遵守我們的『一個中國』政策，依據這項政策，我們將繼續在國際法允許的地方，並以符合我們長期的航行自由的方式，飛越、航行、行動，正如你們聽到我們所說，這包括展開標準的從空中和海上通過台灣海峽的行動，所以我們致力於採取類似措施保護該地區。」

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