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變態男約正妹甜點師面交　裝外送員狂call騷擾！問內衣顏色逼瘋她

▲▼ 。（圖／爆料公社）

▲變態男假裝是外送員要原PO下樓。（圖／爆料公社）

記者崔子柔／綜合報導

高雄一名正妹昨（29）日在爆料公社發文表示，她去年在販賣甜點時，約了一名男客人到她家樓下面交，沒想到竟是惡夢的開始，該男不僅持續對她騷擾，連她身邊的朋友也被波及，只好報警處理。

原PO指出，該男去年開始不斷傳訊息騷擾她，被封鎖也會再創新帳號，甚至跑去打擾她的朋友，更找到原PO在蝦皮開設的賣場，問內衣的顏色存貨後說「你有老公嗎？這適合穿給他看」。

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▲▼ 。（圖／爆料公社）

▲變態男找到原PO蝦皮賣場。（圖／爆料公社）

該男騷擾行為持續至今，還在27日偽裝是外送員打電話給她，但她知道自己沒有點餐，拒絕下樓領取。

最後該男又傳訊息給原PO朋友，說買了麥當勞放在機車上，請原PO下樓領取，讓原PO忍無可忍，將監視器畫面和電話等資料交給警方，請求協助。

▲▼ 。（圖／爆料公社）

▲變態男將餐點放在機車上，讓原PO相當困擾。（圖／爆料公社）

文章吸引近2千人按讚，網友紛紛留言表示，「這種人報警也沒有用，然後面交請去公共場所」、「不要讓不熟的人知道妳家，這個很重要」、「面交取貨不要在自家樓下」、「取證、報警，跟騷法可治他」、「遇到這種變態只能趕快搬家⋯⋯能躲就躲」、「男追女是正常，但這個是真的噁」。

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