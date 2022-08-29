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社會 社會焦點 保障人權

傳衛福部買疫苗「價差1億美元」　鍾小平按鈴告陳時中圖利

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市議員參選人林杏兒(左起)、鍾小平、高揚凱到北檢按鈴告發陳時中涉圖利。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

媒體人吳子嘉日前質疑，衛福部購買新冠肺炎疫苗，和鴻海集團創辦人郭台銘買的每劑價差20美元，總共貴了1億美元，對此，台北市議員鍾小平29日到台北地檢署，按鈴告發陳時中涉嫌圖利，並質疑疫苗合約封存30年，「《刑法》30年後不追溯了，他就逃掉了」，希望檢察官能傳喚吳子嘉當證人，並傳喚被告陳時中釐清案情。

一同到北檢提告的議員參選人林杏兒表示，「(陳時中)應該主動出來澄清這件實情，把這封存30年解封，清清楚楚的採購過程讓人民知道，不要讓我們覺得在害怕什麼，是怕哪個高層被知道嗎？還是害怕中間圖利了誰被知道？1億美元，不是1億台幣，不要把台灣人民當傻瓜，當盤子，請陳時中出來公開一下。」

議員參選人高揚凱則質疑，「不管是封存30年還是所謂一劑單價究竟如何，他(陳時中)沒有正式回應，幾乎都丟給衛福部，身為政治人物最基本的誠信，以及對市民講解清楚，是他應盡的義務。要參選台北市長，本來就有義務對大家說清楚講明白，如果沒辦法講清楚說明白，你要封存30年，那我們也要用選票把你封存30年，請你30年後再來選。」

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