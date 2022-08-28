嘉市親子手遊實境化體驗　融入兒童權利公約及永續發展目標

▲嘉義市長黃敏惠與小朋友一同唱跳 體驗親子RPG活動 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為歡樂暑假畫下精彩句點！嘉義市政府將時下最夯的角色扮演手遊（Role-Playing Game，簡稱RPG）實境化，舉辦「好嘉在有你，義起立大功-親子RPG體驗活動」，在嘉義市東區社會福利服務中心熱烈登場。別出心裁的活動吸引許多大小朋友們變身成為勇者闖關挑戰，在寓教於樂中理解兒童權利公約及永續發展目標的精神。

勇媽市長黃敏惠特別到場與現場大小朋友共享歡樂時光，不僅上台與親子們一起舞動，更與孩子們熱烈交流，進行兒童權利公約有獎問答，一道道的題目，包括：父母可以不讓小孩吃飯嗎？兒童有不受傷害的權利嗎？家長應該以兒童的最大利益著想嗎？現場小朋友全都胸有成竹爭相舉手正確搶答。

「孩子是我們的寶貝！」，市長黃敏惠說，將孩子喜愛的RPG手遊實競化，融入兒童權利公約及永續發展目標精神，目的是希望能潛移默化教育孩子，認識兒童權利公約中的表意權，用心關懷週邊人事物，為家庭帶來歡樂與笑容。「好嘉在有你，義起立大功」，感謝市民朋友齊心赴出，成就嘉義市為最幸福的城市。

啟動儀式上，勇媽市長與滿心期待早就躍躍欲試的所有小小勇者一同喊出活動通關密語「好嘉在有你，義起立大功」，並在聽聞市長一聲「行動」口令後，全場孩子們爆出熱烈掌聲和尖叫聲熱情回應，活動中孩子們也以搶答得獎方式體驗身歷其境的RPG角色扮演遊戲，大小朋友玩的不亦樂乎。

嘉義市政府社會處安排的親子RPG體驗活動有「守護丞丞大作戰」、「曉梅育兒大進擊」和「尋找阿聖的希望」三個不同故事，參與親子需合力破解故事裡對應的神秘任務，如「同舟共濟」、「搶救寶寶大作戰」、「勇者對對碰」等，讓大家在在疫情逐漸趨緩的時候，可以玩得健康、快樂、安全，進而認識兒童權利公約與嘉義市社會福利資源，為小小的嘉義市帶進大大的能量！