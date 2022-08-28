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嘉義城隍夜巡夯枷解厄　攜手台東寒單宗教帶動觀光

▲▼ 城隍夜巡夯枷解厄 聯手炸寒單衝觀光拼經濟 。（圖／嘉義市政府提供）

▲城隍夜巡夯枷解厄，聯手炸寒單衝觀光拼經濟 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國定古蹟嘉義城隍廟每年農曆八月初一「城隍夜巡」已是臺灣知名宗教盛事，今年首度邀請台東玄武堂來嘉「站雙車炸寒單」，聯手驅逐疫情，更添熱鬧教宗特色。盛大遶境隊伍由城隍廟埕出發，市長黃敏惠等貴賓親扶神轎，遵循古禮恭請城隍聖駕遶境祈福，保佑市民平安，同時結合眾多週邊活動，為地方注入大量宗教觀光商機。

▲▼ 城隍夜巡夯枷解厄 聯手炸寒單衝觀光拼經濟 。（圖／嘉義市政府提供）

「感謝城隍爺慈悲，為嘉義市帶來安定地方和民心的力量！」市長黃敏惠表示，因疫情減緩，相較於前二年，今年參與城隍夜巡的民眾和遊客明顯增加許多，宗教氛圍更為熱烈。特別的是台東玄武堂首度參與，用震天炮聲「炸寒單」掃災除厄，場面更為震撼。在城隍爺和寒單爺共同加持下，眾人莫不期盼疫情能早日退散，回歸生活日常。

黃市長強調，極具儀式感的「城隍夜巡，夯枷解厄」不僅是消災祈福民俗傳統，對遊客也極具吸引力，是地方發展經濟的重要文化觀光財。相信這項結合民間信仰宗教盛事會吸引更多人參與，進一步推展成國際宗教觀光活動，帶動嘉義市觀光經濟。

▲▼ 城隍夜巡夯枷解厄 聯手炸寒單衝觀光拼經濟 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，傳統城隍爺夜巡均由駕前范、謝將軍(吉祥社)與家將(吉勝堂)走陣，目的在驅趕滯留人間未歸的「好兄弟」防止「抓交替」。受疫情影響，今年遶境取消躦轎腳，然而仍在自由路與友忠路口、文化公園廣場等交通易肇事路段進行「掃路角」，淨化路口，安定民心。

▲▼ 城隍夜巡夯枷解厄 聯手炸寒單衝觀光拼經濟 。（圖／嘉義市政府提供）

今年市府社會處也跟城隍廟首次合作「夯枷祈福 暢遊嘉義」活動，一早便帶著20位青年朋友到城隍廟和東市場深度了解廟宇文化，下午也跟著夜巡隊伍體驗夯枷、掃路角、炸寒單等民俗活動。沿路更有專人解說各項民俗活動或陣頭的意涵，讓宗教民俗活動更具有教育的意義。

▲▼ 城隍夜巡夯枷解厄 聯手炸寒單衝觀光拼經濟 。（圖／嘉義市政府提供）

特別的是，去年底台東玄武堂到嘉市會香，與城隍廟結緣，今年首度來嘉以「炮炸寒單爺」參與城隍夜巡共襄盛舉。先後於嘉義市政府前、智選假日酒店、蚵庄海產餐廳、文化公園廣場等定點炮炸，而最精彩也是困難度最高的「站雙車 炸寒單」則於晚間9點半在城隍廟驚艷演出。各處均吸引眾多人潮夾道觀看，大小朋友擠滿各個演出點。擔心民眾太熱，市長黃敏惠還特地在市府大樓前提供毛巾，貼心呵護頂著炎熱天氣參與宗教活動的市民朋友。

▲▼ 城隍夜巡夯枷解厄 聯手炸寒單衝觀光拼經濟 。（圖／嘉義市政府提供）

城隍夜巡遶境沿途熱鬧非常，掀起嘉義市宗教活動熱潮，隊伍中安排有官轎、劊子手、捕快、囚車、囚犯等遊街演示，與展示城隍爺陰陽審判之器物，如生死簿、孽鏡台、油鍋地獄等道具以教化民心。特殊古裝隊伍、陣頭表演，以及象徵懺悔消災解厄的「夯枷祈福」儀式，成了民眾拍照和目光焦點。

今年復辦的「人模鬼樣 神鬼魅影」裝扮競賽，在比賽獎金激勵下 ，報名參與的年輕朋友眾多，人人發揮創意精心打扮，造形都極為搶眼吸睛，為傳統宗教民俗活動增添許多新意。

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