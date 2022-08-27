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大陸 大陸焦點 特派現場

談兩岸經濟交流　國台辦新副主任潘賢掌：台商朋友要更堅定信心

▲▼ 2022豫台經貿洽談會暨兩岸智能裝備製造中原論壇在洛陽開幕 。（圖／主辦單位提供）

▲2022豫台經貿洽談會暨兩岸智能裝備製造中原論壇在洛陽開幕 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／綜合報導

2022豫台經貿洽談會暨兩岸智慧裝備製造中原論壇昨26日在洛陽開幕，以「新格局、新機遇、新發展」為主題，現場上百位來自兩岸的企業家和嘉賓齊。新接任國務院台灣事務辦公室副主任潘賢掌首次亮相，談到兩岸交流，他表示廣大台商是兩岸經濟合作和兩岸關係和平發展的踐行者和推動者，希望台商朋友們要更堅定信心，搶抓大陸加強新型基礎設施建設、推動傳統產業改造升級，實現互利共贏。

該活動出席的兩岸嘉賓，兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄影片致辭。兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍，中共河南省委書記樓陽生，中共中央臺辦、國務院台辦副主任潘賢掌分別致辭。省委副書記周霽主持。

據了解，開幕式舉行簽約儀式，鶴壁兩岸智慧裝備製造產業園專案、洛陽大衛天地現代服務業專案等12個專案進行現場簽約。活動總簽約專案26個，合同金額298.7億元人民幣，投資涉及智慧裝備製造、電子資訊、汽車零部件、現代農業、現代服務等領域。

▲▼ 2022豫台經貿洽談會暨兩岸智能裝備製造中原論壇在洛陽開幕 。（圖／主辦單位提供）

▲國台辦副主任潘賢掌。（圖／主辦單位提供）

潘賢掌代表中共中央台辦、國台辦辦對洽談會和論壇的舉辦表示祝賀。他說，廣大台商是兩岸經濟合作和兩岸關係和平發展的踐行者和推動者，希望台商朋友們堅定信心、把握大勢，搶抓大陸加強新型基礎設施建設、推動傳統產業改造升級、加快新興產業規模化發展機遇，主動融入產業鏈、供應鏈，發揮互補優勢，實現互利共贏，帶動更多同胞共同推動兩岸關係和平發展、融合發展。

郭金龍代表兩岸企業家峰會大陸方面對洽談會和論壇的舉辦表示祝賀。他指出，今年上半年，兩岸經貿合作持續穩中有進。未來要聚焦產業鏈、供應鏈合作，充分發揮台商台企作用。兩岸企業家峰會將繼續以同胞福祉為依歸，持續探索兩岸融合發展新路徑，為擴大兩岸經貿合作交流作出更大貢獻。

▲▼ 前行政院長、峰會理事長劉兆玄 。（圖／主辦單位）

▲ 前行政院長、峰會理事長劉兆玄 。（圖／主辦單位提供）

前行政院長劉兆玄劉兆玄在透過影片致辭中表示，智慧製造及裝備是製造業最佳化升級的重中之重，其中數字化和綠色化發展是關鍵環節。大陸是全球最大的製造業基地，當前正積極推動先進製造業發展和傳統產業轉型升級，可以預見智慧裝備產業有著非常好的發展前景。

他指出，台灣在智慧裝備製造領域有許多代表性企業，產業鏈條和配套體系相對完善。兩岸各有優勢、互補性強，合作潛力巨大。希望以此次洽談會和論壇為契機，兩岸企業對接新理念，搶抓新機遇，開展新合作，結出更多豐碩成果，促進兩岸經貿合作再上新台階。

▲▼ 2022豫台經貿洽談會暨兩岸智能裝備製造中原論壇在洛陽開幕 。（圖／主辦單位提供）

▲河南省委書記樓陽生。（圖／主辦單位提供）

河南省委書記樓陽生向與會嘉賓表示熱烈歡迎，對關心支援河南發展的各界朋友表示感謝。他說，豫台兩地文源相近、血緣相連、商源相通，多年來交流合作不斷深化、成果豐碩。並且要為台企台胞在豫投資興業、工作生活創造更好條件、提供更優服務；堅持以情促融，密切人文交流，塑造「行走河南·讀懂中國」品牌，提升豫台文化交流影響力。

2022豫台經貿洽談會暨兩岸智慧裝備製造中原論壇由國務院台灣事務辦公室、河南省人民政府共同主辦。本屆論壇將圍繞先進製造業產業合作、數字經濟、綠色低碳等重點領域，開展專題論壇、產業對接、專案洽談、參觀考察等活動，推動豫台合作再上新台階。

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關鍵字：

潘賢掌

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