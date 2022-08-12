國台辦新副主任閩南話流利　70後潘賢掌「經濟學博士＋三省經歷」

▲潘賢掌任中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室副主任 。（圖／翻攝 國台辦官網）

記者任以芳／綜合報導

近日港媒傳出將接任國台辦副主任的江蘇省委常委潘賢掌，證實履新。據國台辦官網公布最新人事資料，潘賢掌已任中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室副主任。70後的潘賢掌是福建泉州人，閩南話十分流利，政壇閩系背景，加上本身是經濟學博士，年齡優勢，有三省工作經歷，仕途看好。

據了解，前中共江蘇省委常委、秘書長潘賢確定掌出任國台辦副主任，據信是接替升任退役軍人事務部部長的裴金佳。國台辦官網「機構設置」的人士資料也公開訊息，目前國台辦主任為劉結一，其下有陳元豐、龍明彪、潘賢掌三位副主任。

據港媒《星島日報》報導，國台辦編制為一正四副，主任為劉結一，除了裴金佳外調，另一名前副主任劉軍川最近也改任中紀委駐中央統戰部紀檢組組長，目前只有兩名副主任陳元豐、龍明彪，其中龍明彪已屆滿60歲的副部級退休年齡。

大陸公開資料顯示，潘賢掌1972年9月生，今年50歲，老家是福建泉州人，台語流利。學歷方面擁有經濟學博士背景，本科、碩士和博士分別就讀福建師範大學數學系、廈門大學計劃統計系和廈門大學財政金融系財政學專業。1996年7月加入中國共產黨，學業完成後，於1999年7月進入官場。

潘賢掌先在福建省地稅局工作六年後，2005年11月通過公開選拔，跨省赴山西任山西省經委副主任，之後在山西工作16年。在山西工作期間，他歷任山西省財政廳副廳長，長治市委常委、副市長，長治市委常委、郊區區委書記，長治市委常委、常務副市長，省地稅局局長、生態環境廳廳長，2021年2月履新山西省財政廳廳長。

▲今年50歲的潘賢掌有三省工作經歷，年齡也具優勢。（圖／翻攝 江蘇衛視）

出任山西省財政廳廳長僅一個月後，去年3月，潘賢掌跨省調往東部經濟大省江蘇升任副省長，同年11月27日，成為江蘇黨代會三名新晉省委常委其中一人，改任省委秘書長，49歲潘賢掌成為全國最年輕的省委秘書長。

今年50歲的潘賢掌具備年齡優勢，先後在三省工作經歷，資歷完整。加上大陸未來著力點將放發展實體經濟，潘正好具備專業財經背景，外界看好仕途有上升空間。