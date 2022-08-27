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柬埔寨救出865「豬仔」！起獲AK步槍、265子彈　人蛇像擁小軍火庫

▲▼柬埔寨至今已救出逾800名受害者，並起獲大批武器。（圖／翻攝自Facebook）

▲柬埔寨至今已救出逾800名受害者，並起獲大批武器。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

柬埔寨詐騙案持續延燒，當局加強調查與取締人口販賣案，至今已成功偵破至少87宗案件、救出865名受騙「豬仔」。警方最近也針對日前付完贖金仍被轉賣的大馬女子一案持續進行調查，除了逮捕11名嫌犯外，同時也起獲大批武器，為柬埔寨打擊人蛇集團的計劃打下漂亮的一仗。

綜合外媒報導，柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶（Sar Kheng）26日宣布，截至8月20日為止，該國今年已偵破87宗人口販賣案，救出865名受騙的外籍人士，其中還有17宗案件的60名人蛇已遭移送法辦，「政府決心依法打擊網路詐騙、網路賭博、洗錢、毒品犯罪，勢要營救與保護人口販運受害者」。

他表示，經「國家反人口販運委員會」（NCCT）調查發現，大部分的外國受害者，都是被境外不法集團與柬埔寨人蛇合夥，以「高薪工作」誘騙後，非法越過邊界入境柬埔寨，最後被迫在非法線上賭博公司工作，或淪為「豬仔」被不斷轉賣，甚至在不聽從人蛇指示時還會遭到虐打與威脅。

柬埔寨近來除了發生邊境賭場有大批受騙越南和中國籍員工集體脫逃事件外，馬來西亞一名女子也在西港淪為受害者。報導稱，這名受害女子先是被搶劫7000美元（約新台幣21萬元），隨後又遭綁架勒索數萬美元。儘管女子事後支付了7000美元的贖金，但人蛇集團還是將她轉賣至多間公司。

還好，這名女子靠著向蘇慶發出求救訊息，才讓警方得以偵破此案，成功自救。警方表示，當局在調查此案時，已成功捕獲11名涉嫌犯案的嫌犯，其中包括9名中國籍男子與2名柬埔寨男子，而警方也在執法行動中，查獲大批包含Zoraki手槍和AK突擊步槍等的槍枝與265枚子彈，人蛇集團的軍火實力之強，宛如擁有一座小型軍火庫。

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