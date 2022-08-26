竹北「連三塌建案」遭函送地檢署　縣府：刑193條最重關3年

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路，分別於今年6月、7月31日、8月24日三度發生相同位置坍塌，縣府除立即勒令停工外，同時籌組建築師、專家和技師組成專案小組，於今日進行首次會議。縣府除了要求建商豐邑公司徹底解決坍塌、全盤體檢工地內外和週邊道路鄰宅的地質，同時依《刑法》第193條將本案函送新竹地檢署調查釐清。

竹縣工務處表示，相近地點在短時間內持續發生坍塌，除了勒令停工、封鎖道路搶修、組專案小組徹底找出病根外，為求慎重，縣府蒐集建案施工相關資料，依《刑法》第193條：承攬工程人或監工人於營造或拆卸建築物時，違背建築術成規，致生公共危險者，處三年以下有期徒刑、拘役或九萬元以下罰金，函送新竹地檢署釐清。

▲▼縣府依《建築法》規定，對起造人豐邑建設公司、承造人頌恩營造公司、監造人姚嘉志夏智弘建築師事務所，連續開罰各3萬元。（圖／竹北市民代表蔡蕥鍹提供）

今日專案小組首次舉行會議，邀集2位建築師、1位大地技師，和1位專家學者擔任委員，由建商豐邑建設公司報告。會中委員對於建商今提出之說明和報告均存有許多疑問，一致強烈要求建商高層正視問題，並初步形成幾點共識。

縣府表示，會議中除了要求起造人豐邑建設公司、承造人頌恩營造，及建案設計師等，檢討建案地下室施工計畫中導致接二連三坍塌的原因外，同要求從施工源頭找問題，非僅補救坍塌，此外建商應提出定期監測的相關數據，擴大範圍找問題，對工地內外、週邊道路鄰宅等地質全面性體檢，以實際科學數據確認安全性。

新竹縣長楊文科仍維持立場表示，專案小組將嚴格審查其改善計畫，只要沒通過，就持續停工。

▲▼縣府除了召開專案小組釐清真相，同時將本案函送地檢署調查。（圖／新竹縣府提供）

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