快訊／本土+26409！新北增5680例最多　7縣市病例破千

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情回升！中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增2萬6409例確診病例，共有7縣市病例破千，其中以新北市增新北市5680例最多，其次分別為台北市3041例、台中市2994例、桃園市2954例、高雄市2102例、台南市1624例、彰化縣1084例。彰化縣也是六都以外唯一病例破千的縣市。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，比起上週五，確診數增加17%，但與昨天相比卻差不多。

指揮中心表示，今日新增之26,409例本土病例，為11,988例男性、14,415例女性，6例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(5,680例)，臺北市(3,041例)，臺中市(2,994例)，桃園市(2,954例)，高雄市(2,102例)，臺南市(1,624例)，彰化縣(1,084例)，新竹縣(865例)，新竹市(779例)，苗栗縣(755例)，屏東縣(671例)，宜蘭縣(606例)，雲林縣(595例)，花蓮縣(511例)，基隆市(495例)，嘉義縣(397例)，南投縣(394例)，嘉義市(279例)，臺東縣(262例)，澎湖縣(144例)，金門縣(121例)，連江縣(56例)。

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▲指揮中心公布8/26確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計15,944,505例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,767,733例排除)，其中5,168,997例確診，分別為26,425例境外移入，5,142,518例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,773例COVID-19死亡病例，其中9,757例本土，個案居住縣市分布為新北市2,087例、臺北市1,100例、臺中市980例、高雄市912例、臺南市756例、桃園市735例、彰化縣561例、屏東縣405例、雲林縣308例、南投縣290例、苗栗縣232例、嘉義縣228例、基隆市216例、宜蘭縣196例、嘉義市160例、花蓮縣156例、新竹縣154例、臺東縣139例、新竹市97例、澎湖縣26例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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