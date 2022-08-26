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大陸 大陸焦點 特派現場

海協會長張志軍參訪蘇州台企　強調繼續秉持「兩岸一家親」理念

▲▼張志軍參訪蘇州台商。（圖／翻攝陸媒）

▲張志軍參訪蘇州台企。（圖／翻攝蘇州發布）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸海峽兩岸關係協會（海協會）會長張志軍25日赴蘇州參訪，查看台資企業生產經營狀況，並與台商代表座談交流。張志軍強調，將繼續秉持「兩岸一家親」理念，深入推動各類惠台措施落地見效，讓台商台企在大陸安心經營、深耕發展。

根據陸媒報導，張志軍一行參訪了蘇州京隆科技，該公司是京元電子在大陸的唯一測試子公司，落戶蘇州20年來各項業務取得長足發展，位於獨墅湖的二廠即將開工。參訪過程中，張志軍仔細詢問產能、訂單和產品等情況，還走進車間察看產線生產狀況，勉勵企業負責人堅定發展信心，深耕蘇州，進一步提升研發能力，實現更高質量發展。

▲▼張志軍參訪蘇州台商。（圖／翻攝陸媒）

報導提到，張志軍還參訪了蘇州的新光天地百貨公司，該百貨是新光三越在大陸開設的第二家門店。張志軍先後到百貨公司的天空廚房、花園露台、美麗市場和各客層參觀，並詢問客流量情況，希望商場在認真做好防疫工作的基礎上繼續優化服務，取得更好發展。

根據報導，張志軍還前往了蘇州市台協會，與台商代表交流座談，他表示，「我們將繼續秉持『兩岸一家親』的理念，營造更加優越的營商環境，深入推動各類惠台措施落地見效，讓台商台企在大陸安心經營、深耕發展。」

張志軍並強調，希望台商台胞在取得高質量發展的同時，積極發揮優勢作用， 「共同為實現中華民族偉大復興，為推動兩岸關係和平發展和祖國統一作貢獻。」

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