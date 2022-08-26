今晚鬼門關！10禁忌快收磁鐵、玩偶　4生肖財運跟著關

記者黃翊婷／綜合報導

今天（26日）晚上11點是農曆7月29日「鬼門關」的時刻，清水孟國際塔羅邀請小孟老師分享10個鬼門關的禁忌，包含不要在家裡放磁鐵、玩偶要藏起來、普渡品要吃完、不要聽佛經、不要說再見等等。另外，小孟老師還提醒，屬兔、牛、蛇、雞的朋友要注意，鬼門關之後破財的機率可能也會跟著上升。

▲鬼門關有許多禁忌要注意。（示意圖／記者劉維榛攝）

● 鬼門關10禁忌

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1、磁鐵：鬼門關前天晚上不要放磁鐵在家裡，因為鬼門關放磁鐵，磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。

2、普渡品要吃完：普渡品沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃，容易會吸引好兄弟回頭來找你。

3、不要聽佛經：鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。

4、不要擺花香：鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

5、玩偶要藏起來：鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟不回去附身到娃娃裡。

6、晚上不點蠟燭：晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。

7、不要說再見：鬼門關當天避免跟好友親友說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。

8、不要跟祖先抱怨：鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。

9、不要迴向冤親債主：鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時來找你。

10、鬼門關若要生產：鬼門關若剛好遇到生產，為避免其他好兄弟不回去轉入凡間產婦變成胎兒，因此鬼門關產婦生產前務必要唸南無地藏王菩薩，請地藏王菩薩來幫忙護持，因為鬼門關為地藏王菩薩佛辰，如此一來就會產生無形結介幫助產婦生產成功。

▲4生肖的朋友要注意，小心鬼門關之後財運也跟著關起來。（示意圖／ETtoday資料照）

至於要如何防止鬼門關後破財，小孟老師提醒生肖屬兔、牛、蛇、雞的朋友在今年鬼門關後，破財指數可能飆高，他也提供解決辦法供民眾參考，詳細如下：

Top4：屬兔

屬兔的朋友鬼門關後，在學習進修方面會破財。由於屬兔的朋友對許多課程都躍躍欲試，因此可能會花費過多金錢上課，倘若上完課也就漸漸停擺，並沒有落實到生活當中，學費可就付諸流水了。

小孟老師建議，學習新事物固然是好，但還是要量力而為，找出什麼是最需要的，一年訂一個目標就好。

Top3：屬牛

屬牛的人，鬼門關後會因為無法拒絕他人而破財，例如朋友約吃飯聚會、同事揪團購等等。可能是屬牛的朋友容易被他人影響，也可能覺得這只是小錢，但積沙成塔不容小覷。

小孟老師建議，先訂好每月的存錢目標，領薪水時馬上把錢存起來，手上的現金有限，有助於提升控管能力。

Top2：屬蛇

屬蛇的人會在飲食娛樂方面破財。可能是平常工作壓力大，讓屬蛇的朋友常常需要舒壓釋放，例如經常跟朋友同事聚餐、網購、按摩等等，也可能是很懂得照顧自己，時常購買好東西犒賞自己。

小孟老師建議，鬼門關後面對問題才能對症下藥，找出解決壓力的方法，才不會一直漏財唷！

Top1：屬雞

屬雞的人會在創業及投資方面破財。因此想創業當老闆的人，請務必三思而行，謹慎做好多方考量，例如租金、特色性、巿場是否飽和等等。而想投資的人更要小心，除非有十足把握，否則恐怕淪為花錢買教訓。

小孟老師建議，鬼門關後與其拿血汗錢去賭，不如先培養第二專長。

● 本文獲得旺好運授權。