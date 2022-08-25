南投12／1起搭計程車也能刷敬老愛心卡　每趟車資最高補助85元

▲南投縣敬老愛心卡12月1日起可用於搭乘計程車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣敬老愛心卡繼每月補助額度從300元提高到1千元後，縣長林明溱再度送出大利多：預計自12月1日起，持敬老愛心卡可刷卡搭乘與縣府合約之業者的計程車，讓長輩及身心障礙者交通運輸更方便、行動更自由。

縣政府25日召開說明會，縣長林明溱偕同立委許淑華、縣府社會及勞動處長林志忠一起宣布這項好消息。

縣府表示，全縣發行的敬老愛心卡，目前約有7萬5千多張，自104年起已將每月補助額度由300點調增至1000點（1點即1元），原本僅能搭乘與縣府合約之13家公路客運或國道客運（國光客運），往後將擴充功能，可於搭乘計程車時刷卡，且每趟車資最高補助85點（元），可從既有1000點補助扣抵，其餘金額再以卡片儲值現金扣款，或是直接以現金支付。

縣府指出，全縣目前個人執業計程車計163輛（占58%），車行計118輛（占42%），總計281輛，每家車行平均僅3至4輛提供營運；而本縣計程車之營業區域範圍（共同營業區）為台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣，後續將公開徵求本縣計程車業者及台中市現有車隊，如台灣大車隊或大都會車隊等9家計程車業者，集合現有提供敬老愛心卡刷卡之車輛（台中市共4700多輛簽約計程車），服務滿65歲以上長者、60歲以上原住民及身心障礙者。

林明溱表示，非常感謝許淑華在108年於立法院邀集交通部、衛福部召開協調會議，全力促成此案；許淑華說，中部地區約會有5000多台計程車加入服務，她也會持續督促與協調，希望未來也能用愛心卡搭乘台鐵，甚至是捷運等公共運輸工具，讓南投的老人家能更方便使用，全台坐車都能暢行無阻。