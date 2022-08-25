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台中憲兵駕公務車受訓　女騎士迎面撞上送醫不治

▲▼台中一輛憲兵公務車日前前往后里受訓途中，意外撞死人。（圖／民眾提供，下同）

▲台中一輛憲兵公務車日前前往后里受訓途中，意外撞死人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

網傳憲兵203指揮部緝毒犬分隊現役軍人駕駛軍車撞死民眾一事，經查證並非事實，但8月2日南區有一起車禍，陳姓軍人清晨開著公務廂型車，在路口撞倒騎機車的胡姓女子，胡女經急救仍宣告不治。

▲▼台中一輛憲兵公務車日前前往后里受訓途中，意外撞死人。（圖／民眾提供，下同）

有人在爆料網表示，台中憲兵203指揮部出勤時，未依規定派遣正副駕駛，僅由1人駕車，途中與民眾擦撞，導致民眾受傷致死，但確切位置並不清楚，經查證軍方，當天都有依規定派遣，且並非只有1人開車。

台中警方表示，詢問所有分局今天都沒有發生類似軍車撞人車故，倒是8月2日清晨5時55分，在南區信義南街與正義街口有一起死亡車禍，在憲兵隊愛國街營區服役的27歲陳姓軍人，開著廂型車沿正義街由北往南方向直行，撞上騎乘機車沿信義南街由東往西方向直行的68歲胡姓女子，胡女受傷送往台中醫院治療，經急救仍不治死亡。

警方表示，陳男沒有酒駕，當天是要前往后里受訓，還未成為正式的緝毒犬分隊隊員，當時車上有3人，沒有偏離行駛路線，該路口是閃燈，除了依過失致死罪嫌送辦外，相關肇事責任正由交通隊釐清中，而肇事者也已和死者家屬討論賠償事宜。

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