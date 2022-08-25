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大陸 大陸焦點 特派現場

男童高鐵上臉貼妹妹私處猛聞　「臭臭的」還揉胸！爸：淘氣打鬧

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲男童對女童做出的行為讓一旁乘客憂心。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

中國大陸一名男童近日搭乘高鐵時，當眾將臉貼在妹妹的下體，還撫摸其胸部和身體其他部位，畫面被一旁的乘客拍下，引起網友熱議，目前警方已和家長聯繫。

有3.4萬粉絲的博主「DarcyK7」23日收到網友爆料，說在往襄陽方向的高鐵上，有一名男童不斷撫摸妹妹的身體，還把頭塞到妹妹下體狂聞，他們的家長就坐在後方，卻沒有出面制止，在公共場合就這樣，讓他憂心在家會是什麼情形，「這麼大個小朋友了，完全沒有性教育的痕跡」。

女童在過程中沒有表現不適，男童還說「你這裡臭臭」等語，爆料者實在看不下去，便拍下男童蹲在座位前、貼向妹妹下體的畫面，並上前勸導，博主「DarcyK7」得知後則要他先行報警。

「DarcyK7」昨（24）日更新指出，沈陽鐵路公安局已和家屬聯繫，男童父親稱他有3個孩子，當天是孩子的爺爺奶奶把他們帶出門，「男孩比較淘氣，跟妹妹打鬧」，警方則讓湖北省婦聯關注，據說要給女童進行心理輔導。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲博主更新。（圖／翻攝自微博）

文章曝光後引起熱議，網友紛紛留言表示，「那麼大孩子還不知道男女有別，真的很無語家長幹什麼吃的」、「真的別再說孩子還小什麼都不懂了，人家心裡清楚得很」、「總感覺這個小男孩也是跟著某個大人學的」、「不會教就不要生」。

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