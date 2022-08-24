貼照片掛豬頭控「小開」勾射後不理　老員工喊冤：他才國中生

▲▼台中一家工程公司的小開被爆勾搭人妻，射後不理，公司員工喊冤：他才國中生啊。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北屯區一家承攬水電的工程行，日前大門被貼滿男子照片，還懸掛一顆豬頭詛咒，經查是公司「小開」勾搭一名有夫之婦，2人交往多時且發生性關係後，「小開」即失聯，女方有人出面打抱不平，選擇以這種方式表達憤怒，該公司資深員工則喊冤說，老闆兒子才國中生啊，員工表示，水電外包工程的工人來來去去，連幹部也不一定認識，純粹是個人行為，但為求慎重還是去向警方備案。

被爆料的張姓男子透過臉書結識一名人妻，張男早知女方有家庭也有小孩，執意繼續和女子交往，2人還多次相約出遊，甚至發生性關係，不料後來張男失聯，女方有人要求出面解決，但未獲回應，結果採取掛豬頭的激烈手段詛咒張男得到報應。

工程行表示，早上上班時，並未看到照片和豬頭，直到媒體上門詢問才知有這件事，公司雖有監視器但畫面是黑白的，加上是夜晚，看不清是誰掛的？

員工表示，老闆的兒子才國中生，何來勾搭人妻？射後不理？倒是下游外包廠商工人來來去去，有可能是工人所為，但連公司幹部也不一定都認識每個人，不過，為求慎重，還是先向警方備了案。

警方獲知後，已主動前往表示關懷，並詢問需不需要幫忙？該公司說不用，目前也未接獲報案。