全台885議員前科全曝光！136人曾犯法　高雄最多18人有案底

▲九合一大選進入倒數，2022全國議員候選人犯罪前科大追擊網站上線。（示意圖／記者周宸亘）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選倒數94天，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會針對全國議員是否有犯罪前科進行全面檢視，24日查詢網站正式上線。從資料中發現，台灣目前885名議員，有136名曾犯法，比例高達15%，其中，高雄市議會有案底者18人最多，而從政黨分析，則由國民黨奪冠。

根據資料，全台22縣市，僅澎湖沒有議員涉貪污賄選、黑道、槍砲及酒駕等犯罪，其餘都被找到有前科，人數最多的前三名分別為高雄市18人、新北市12人跟彰化縣11人，若從政黨來看，第一名為國民黨，涉案議員高達65人、無黨籍35人、民進黨26人。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會24日召開記者會，宣布「2022全國議員候選人犯罪前科大追擊」網站啟用，當中的資料蒐集是透過公開報導、智庫紙本報導及法院判決書等，並以法學資料檢索系統驗證以確認犯罪事實。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長、時力前立委黃國昌，這個網站的目的就是「讓陽光照入地方議會」，提供全國民眾今年投票時參考，並預告這只是第一階段，等下週所有參選人正式登記結束後，會持續更新所有犯罪前科資訊。