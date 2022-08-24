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徐國勇喊追兇大膽用槍！基層勇警擊斃飛車賊　換來6年官司還賠80萬

▲▼台南殺警案驚全台 王鴻薇邀員警痛陳：框架太多我敢拔槍嗎。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲徐國勇喊緝凶「大膽用槍」，他開槍擊斃飛車賊，換來官司纏訟6年，再賠80萬元。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台南2名員警22日追查竊盜案時，遭嫌犯林信吾持刀殺害，相關事件引發社會討論。國民黨台北市議員王鴻薇23日舉辦記者會，邀請萬華分局警員張景義、萬華分局督察組長高李孟驊現身說法，其中張景義2013年面對歹徒開車衝撞，情急之下開槍擊斃對方，事後面臨6年法律纏訟，望社會能釋出善意支持警方。

台南2名員警曹瑞傑、凃明誠22日遭嫌犯殺害的消息傳出後，內政部長徐國勇、警政署長黃明昭立刻搭乘高鐵趕赴台南了解案情。徐國勇在台南高鐵站受訪時表示，已責成警政署所有員警全力緝凶，「若有反抗，我們大膽使用槍械，絕不客氣」，言論一出引發社會討論。

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對此，王鴻薇23日邀請萬華分局警員張景義、萬華分局督察組長高李孟驊等人召開記者會，她指出，2名遇害員警其中一位有配槍，結果遭嫌犯4刀刺死其中一名後奪槍殺警，徐國勇22日南下後也被死者家屬詢問，警察到底可不可以用槍，徐國勇回答「可以大膽用槍」，讓她質疑「真的可以大膽用槍嗎」。

▲▼台南殺警案驚全台 王鴻薇邀員警痛陳：框架太多我敢拔槍嗎。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

王鴻薇接著引用醫師蘇一峰的臉書貼文「可憐的警察同仁，拔槍的時候先想的是報告要怎麼寫，上法院要怎麼解釋，默哀，破案沒什麽獎金，卻要拿命去拚，開槍上法院，不開槍去醫院」，並整理了台灣2013年至2021年間，警察因執法使用槍械，造成後續法律纏訟的相關案例。

王鴻薇感嘆，這些員警在第一線緝凶，情急之下使用槍械，結果卻要面臨寫不完的報告，輕則跑法院，重則甚至被撤職查辦，還有賠款等，直言台南2名員警之死，所引發的後續問題太多。

▲▼台南殺警案驚全台 王鴻薇邀員警痛陳：框架太多我敢拔槍嗎。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲張景義認為，《警械使用條例》應該越簡單越明瞭越好。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

張景義2013年在西門町附近執勤時，看見正在飆車逃亡的黎男後加入圍捕，趁嫌犯自撞路墩往回彈之際，跑到車輛前方拔槍喝令「停車，下車」，但黎男仍繼續加速向他衝去，而他的身後就是大量人潮，他就立刻往輪胎連開2槍，不料有一發子彈貫穿擋風玻璃，跳彈打中黎男，造成黎男送醫後不治。

張景義擊斃黎男後，被黎男家屬提告，官司纏訟長達6年，雖然最高法院2019年判處他無罪定讞，民事部分卻仍須賠償家屬80萬元。他感嘆，當初判決未確定前，他每天都在煩惱判決結果，家裡還有妻小、父母要養，萬一輸了可能要當一輩子義警，生活該怎麼辦，而贏了也不會得到什麼，還是繼續當警察。

張景義沉痛說，「什麼情況是危急的，是我們身處第一線，遇到的那個狀況才是危急，只有兩到三秒鐘讓我們去反應，要不要用槍，要不要噴辣椒水，或使用警棍」、「但是，使用警械後，隨之而來的就是民眾的檢舉、投訴或提告，現在法院沒有在支持基層員警使用警械」。

對於《警械使用條例》是否該修法、是否有不足之處。張景義認為，現在不是不足的問題，而是已經太過了，越改越多且框框架架一大堆「我敢拔槍嗎？」應該越簡單越明瞭就好，現在警械使用條例有請學者來幫忙，但這些學者可能沒有拿過槍、也沒有開過槍，怎麼知道槍該如何使用。

▼張景義開槍及後續官司處理。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲▼台南殺警案驚全台 王鴻薇邀員警痛陳：框架太多我敢拔槍嗎。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

高李孟驊則表示，現在的《警械使用條例》規定，在緊急狀態下使用槍械，原則上是採開放態度，但現在員警面對的不是這個問題，是開槍後會被人審視他的比例原則，審視當下的動作及動機，宛如用顯微鏡放大一般去檢視員警每一個動作、每一個行為有沒有超過比例原則，有沒有過當的情況發生。

高李孟驊認為，在緊急狀況下，沒有一個人能夠拿捏得非常精準，有上靶場打過靶的人應該都知道，射擊其實沒有想像中這麼簡單，要在急迫的狀況下打到非常精準是很困難的，加上人員緊張及可能是第一次面對緊急事件的壓迫感，子彈射出去後真的無法多加預測，但這些卻常常被拿來審視，拿來評估過不過當。

高李孟驊最後說，警員就算受過嚴格訓練，面對持有武器的歹徒，在21英呎之內，警察是非常危險的，都很有可能受到傷害，面對一位擁有強烈攻擊企圖的歹徒時，不可能保證一定不會受傷，同仁在外面盤查，碰到這種狀況是非常危險的、非常冒險的，希望社會大眾能夠給予支持及鼓勵。

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