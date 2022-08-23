台南殺警案游錫堃喊「一定要判死」　民進黨團：支持勿枉勿縱

▲民進黨立法院黨團舉行輿情回應記者會，並為殉職員警默哀。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台南殺警案2名警員殉職，震驚全台，嫌犯在今日清晨落網，而立法院長游錫堃22日受訪痛心說，「我是反對判死刑，但是像這樣一定要判死刑」等語，也引發議論。對此，民進黨立法院黨團23日回應，目前刑度上雖有死刑，但並沒有唯一死刑的構成要件，黨團支持勿枉勿縱，也尊重司法判決。

民進黨團今天上午舉行輿情記者會，民進黨立委郭國文、林楚茵兩人會前先起立為殉職員警默哀1分鐘。

郭國文會中接受媒體聯訪說，目前法律規定並沒有唯一死刑構成要件，但刑度上有死刑，目前嫌犯已被逮捕，因此最重要的是讓國人安心、別讓攜帶槍犯的逃犯造成治安威脅、讓受害家屬能夠寬慰及日後對家屬照顧，該事件將來交由司法決定嫌犯受到量刑刑度。

郭國文說，死刑量刑執行進度，法務部有其考量與規劃，民進黨團尊重法務部意見，至於殺警案事件中，他覺得當務之急部分，應是落實警察執勤安全及訓練完整性，不論是高雄市殺人案4小時破案，或是昨天殺警案，都是在短短不到一天時間內破案，希望殺警案不要造成基層警員士氣打擊。

至於游錫堃昨呼籲嫌犯應被判死刑一事，郭國文說，社會上有一部分的人有這樣感受，當殺警案發生時，是人神共憤，一時之間的反應與情緒能理解，但仍要尊重司法專業訓練以及後面審判結果。

林楚茵補充，民進黨團要表達對警察的大力相挺，對於嫌犯作為，希望司法能勿枉勿縱，也希望家屬節哀；至於外界要求對嫌犯執行唯一死刑，她說，現在刑法上沒有任何犯罪要件構成唯一死刑，刑度裁量是司法權一部分，尊重司法判決，不過，民進黨團絕對是力挺警察。