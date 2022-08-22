桌上放小蛋糕！速食店「父子慶生」萬人讚　1細節超暖：太有心

▲父子速食店慶生讓萬人讚爆。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

速食店「慶生一幕」感動上萬網友！有男網友在「●【爆廢公社公開版】●」分享一張照片，只見角落座位有對顧客看似父子，兩人面對面坐著，桌上則放著一個小蛋糕，小男生低著頭在許願，爸爸則是拿出手機記錄珍貴畫面。儘管只是一個小蛋糕，又只有父子兩人，萬名網友仍直讚，「爸爸很有心！」

從照片中可以看到，兩人當時是面對面坐著，桌上放著一個小小的蛋糕，上面還插滿點燃的蠟燭，小男孩微低著頭、雙手合十，像是在許願的樣子。另外，拍攝者的角度剛好捕捉到暖心畫面，只見留著平頭的成年男子拿出手機，螢幕就是小男生和蛋糕，原來他也正在照相或錄影，記錄寶貴時刻。

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▲儘管只有兩個人和一個小蛋糕，但網友直呼心意無價。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

這一幕讓分享網友心暖暖的，「無論是便宜還是貴價生日會！親人在一起才最重要！」據悉，這張照片其實並不是在台灣，而是網友轉發的網路圖片，而原圖似乎還引發鍵盤戰，因為有人認為這慶生「太窮酸」，覺得小孩很可憐。

不過，照片在「爆廢公社公開版」吸引上萬人按讚，大部分的人都直呼，「這是最棒的生日禮物」、「有心最重要」、「有錢沒錢沒有關係，重點是過得自己快樂就好」、「小時候會覺得慶生很重要，長大後經歷很多事情後，才知道能夠陪在彼此身邊的每一天，才是真的可貴」、「有爸爸疼愛的孩子，最幸福。」