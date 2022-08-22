速限60狂飆163！賓士男辯「20年老車不可能」提告...慘遭車廠打臉

▲北市曾姓男子駕駛賓士SL系列在限速60公里路段開到163公里，遭裁罰24000元及吊扣牌照6個月等，他不滿提起行政訴訟。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

曾姓男子駕駛賓士SL55敞篷車，行經新北市往三芝方向時，違規超速103公里，遭罰2萬4000元，吊扣牌車6月等，他不滿提出行政訴訟，指出車輛已經20年老車，無法開到160多公里，更稱一般道路都設有紅綠燈，不可能在短時間加速到160公里，請求撤銷原處分。法院函詢中華賓士，得到「最高時速達250公里」駁回曾男請求。

2021年12月5日0時49分許，曾男駕駛新車要價800萬起賓士SL55 AMG從淡金路往三芝時，在限速60公里道路上，遭固定式測速儀器測速到163公里，嚴重超速103公里，淡水分局予以逕行舉發，裁處罰鍰2萬4000元，記違規點數3點，參加道路交通安全講習，及吊扣牌照6個月，曾男不服於今年3月30日提起行政訴訟。

曾男主張「我開的是20年老車，如何在一般道路上開到160多公里」稱一般道路街道口也都有設有紅綠燈，更反問法官，怎麼可能在這麼短時間內從上一個紅綠燈口到下一個加速到160公里？同時聲明，撤銷原處分。

法院經查，發現測速雷達測速儀經檢定合格，但曾男提出車輛已是20年老車，時速不可能達165公里，法官函詢中華賓士「一般最高時速為何等問題」，中華賓士函覆稱：「該賓士車輛為SL55 AMG車型，如有適當保養可以行駛時速165KM/HR、最高時速250KM/HR」狠狠打臉曾男說法。

士林法院行政訴訟法官認開罰無誤，駁回曾男請求，訴訟費用300元由曾男負擔，如不服判決，應在判決送達後20日內，提出上訴狀並表明上訴理由。