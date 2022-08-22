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大陸 大陸焦點 特派現場

被詐團丟路邊等死！28歲男遭虐瘦成皮包骨…剩30公斤醫院拒收

柬埔寨當地華人日前救助一名被詐騙集團丟棄的28歲男子。（示意圖／CTWANT攝）

▲柬埔寨當地華人日前救助一名被詐騙集團丟棄的28歲男子。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

柬埔寨詐騙受害者遭虐事件頻傳，日前當地一名旅館華人老闆爆料，他曾救助一名遭西港網路詐騙公司「扔出來」的28歲中國男子，對方骨瘦如柴，肝膽、肺臟、腸胃都嚴重受損，善心民眾將他送醫卻遭西港醫院拒收。

根據「香港01」報導，今年6月3日凌晨，柬埔寨長城酒店老闆李男突然在柬國華人群組發出一段影片，表示影片中男子來自江蘇，名叫米某俊，被發現時已被西港網路詐騙公司扔在路邊，肝膽、肺部、腸胃等器官嚴重受損。

遭詐騙集團丟棄的李男最終不幸身亡。（圖／翻攝自「香港01」）

▲米男被發現時，肝膽、肺部、腸胃等器官嚴重受損。（圖／翻攝自「香港01」）

隨後一名中國籍網友「大大」開車前往現場試圖幫助米男，卻驚訝發現約170公分高的米男，體重僅有30多公斤，全身瘦到皮包骨，全身還散發惡臭，詢問後更發現他已經超過1週沒有進食、半個月沒有排便，身體極度虛弱。善心民眾趕緊將米男送到金邊的醫院進行治療，無奈最終仍於隔日凌晨不治身亡。

報導指出，事件曝光後有網友轉述，死者因為個性靦腆，因此詐騙業績一直不好，因此在西港各園區被轉賣許多次，販售價格約1.4萬美金，很可能是詐騙集團在榨乾他的最後價值後，沒有替他醫治，又見沒有其它公司想將他買走，便將他帶到荒山野嶺丟棄。

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