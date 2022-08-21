花蓮萬里溪橋動線變更　警籲遵守交通標誌、標線減速慢行

▲北上線尚有部分綠帶路堤尚未完工，僅開放內側汽車、機慢車優先各1線車道通行。（圖／鳯林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮萬里溪橋配合台9線拓寬，隨著工程進度於8月18日中午12起調整行車動線，新行車動線規劃台九線南下3類車道全面開放通行；北上線則因尚有部分綠帶路堤尚未完工，僅開放內側汽車、機慢車優先各1線車道通行。

改建工程自2019年3月開始，預計2022年9月完工，完工後南、北向各有規劃2線汽車、1線機慢車優先道及行人、自行車專用道供所有用路人通行。

▲萬里溪橋北上車道夜間LED指示燈及爆閃燈佈置。

鳳林警分局提醒用路人，在改建工程未完全竣工前，北向線縮減車道路段前，施工單位有佈置3面LED指示牌面，警告用路人前方車道縮減，沿線並佈置警示燈及爆閃燈，強化夜間警示及車道路型導引，請用路人在行經該路段時，務必放慢車速、小心駕駛，尤其新北向汽車與機慢車優先道間並未以軟式防撞桿區隔快慢車道，且路幅有限，若駕駛人任意跨越車道行駛，將嚴重影響其他車輛安全通行權利，且容易發生意外事故。

鳳林分局長簡龍宏表示，萬里溪橋改道路段將大幅變更原有行車動線，請用路人行經施工路段務必減速慢行，並依照現場交通指示標誌或疏導人員指示行駛，嚴禁有危險駕車或違規超車等嚴重影響行車安全的違規行為，提醒駕駛人相互禮讓，共同維護彼此安全通行的權利。