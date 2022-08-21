險遭柬埔寨人蛇分屍！東港男家屬急匯15萬贖人　他將於今下午抵台

▲日前國民黨立委鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者林男（上圖）返台，另一名鄭男將於今天下午抵台。（圖／記者邱顯燁攝）

記者張君豪／台北報導

屏東東港一名鄭姓男子與林姓同鄉相約柬埔寨打工，卻被人蛇集團勒贖5千美金（折合約15萬元新台幣），否則揚言會「拖去山區分屍」，據傳柬埔寨黑幫還寄分屍影片給台灣家屬看。經警方調查，鄭男家人已在20日匯出贖金，鄭男也於今（21）日上午11時許搭稱返台飛機，預計將於下午3時30分抵台。

根據警方專案小組調查，鄭男與林男在8月與另名同鄉友人共3男看了東南亞賭場徵人廣告，相約搭機到柬埔寨發大財，但因為當時爆發台灣黑幫賣台灣豬仔黑幕，新聞每日播送下，原本主揪的友人退縮，但林、鄭兩人因有家庭經濟壓力，仍決定赴柬。

不過，林男日前被遠赴柬埔寨救援的國民黨立委就出，但鄭男仍流於柬埔寨。而據悉，因台灣媒體不斷報導柬埔寨詐騙案，導致柬埔寨人蛇集團面臨軍警查緝壓力，甚至有不少黑幫人蛇認為台灣豬市場即將崩盤，未遭立委贖回的鄭男家屬才會接到柬埔寨黑幫恐嚇電話。

據了解，雖然鄭家經濟狀況不佳，父母均靠打工維生扶養4小孩，在當地善心人士捐助下，鄭家人20日匯出15萬元新台幣，目前確定鄭男 （18歲）以於今日上午11時許搭上返台飛機，預計將於下午3時30分許抵台。