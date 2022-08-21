站暖爐前30秒燒掉睡衣　2歲男童險被火紋身！媽驚恐PO照勸世

▲國外關注親子議題的網紅茱兒庫茨（Nikki Jurcutz）警告，小孩的衣服靠近暖爐30秒就可能起火。（圖／翻攝自IG／tinyheartseducation）

記者張寧倢／編譯

擁有27萬粉絲追蹤的IG親子網紅茱兒庫茨（Nikki Jurcutz）發文警告，家長使用室內暖爐時務必注意孩子的安全，因為她收到粉絲投稿自己的2歲只是站在暖爐前30秒，衣服就立刻起火，燒出可怕大洞，身上穿的尿布也有火燒痕跡，所幸孩子的父親及時發現才未釀成更大悲劇。

根據news.com.au報導，茱兒庫茨在IG發文稱，她收到一名母親傳來的警告資訊，粉絲表示自己當時在浴室，沒發現2歲兒子跑到煤氣暖爐前，但她的老公突然聞到燒焦味，一看竟然是兒子的衣服著火，看到竄出火焰後他迅速做出反應，「謝天謝地，我丈夫還在家裡，他很快就把火給撲滅了。」

▲茱兒庫茨收到粉絲來訊稱，2歲兒子險被暖爐燒傷。（圖／翻攝自IG／tinyheartseducation）

這名粉絲指出，兒子在暖爐前只待了不到30秒就著火了。照片中可以看到男童連身衣背後從大腿一直到腰部，已經被燒出一個大洞，露出的白色尿布上還有焦黃的著火痕跡，幸好她的兒子並沒有被燒傷，甚至還沒意識到自己的屁股著火。

茱兒庫茨提醒，這種煤氣暖爐至少每2年要檢修一次，和任何易燃物品必須保持1公尺以上的距離，另外，就算童裝上面有標示「低火災風險」但衣服仍然屬於易燃物，一定要確保孩子們遠離暖爐、壁爐和瓦斯爐等開放性熱源。

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