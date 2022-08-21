Bump杜拜救人卻被政府刁難？　外交部還原真實時間軸

▲外交部長吳釗燮昨拋3點回應網紅指控。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

網紅「好棒Bump」控訴杜拜辦事處拒發臨時護照給受困的台灣人，引發輿論譁然，外交部長吳釗燮20日親上火線回應3點說法，強調該譴責詐騙集團，而不是第一線的外交人員。此外，外交部21日上午透過臉書還原該案時間軸，顯示自去年12月25日當事人反應護照遭公司扣留後，辦事處人員依照標準作業回覆，隨後協助報案，1月11日就核發臨時護照。

吳釗燮昨天針對此案提出3點回應指，應該譴責的對象是詐騙集團，不是第一線為外交打拚的基層同仁，去年初至今有161位在杜拜的國人提出急難救助申請，其中62位依規定發放新護照，此外該案在12月26日接到申請後，隔年1月就順利返台，時間上已相當順利。

外交部幾天透過臉書公布該案時間軸指出，去年12月25日當事人以電郵告知駐處自己所處城鎮位置，想回台灣但護照遭公司扣留，隔日駐杜拜辦事處同仁依處理類似案件的標準作業程序回覆，請當事人先嘗試與公司溝通拿回護照，也可向駐地警方報案或透過警方相關軟體申訴，但需提供正確地址及詳細說明，供駐地警方佐證辦理。

外交部指出，駐處持續與當事人及在台的當事人父親聯繫，並向當事人表達願協助向駐地警方報案，並請當事人配合提供遭困地點的定位資訊，然當事人考量人身安全請駐處先暫緩報案，駐處尊重當事人意願。直至12月29日當事人及其父親盼駐處協助報案，駐處立即聯絡駐地警察刑事調查總局外事組，請該局盡速派員前往協助脫困，駐處多次致電駐地警方，駐地警方回覆「已在調查處理中，然不便向我方透露進度」，駐處並向當事人及其父親說明警方的回覆。

外交部表示，12月31日，當事人向駐處表示趁外出就醫時自行脫困，並告知駐處目前無立即人身安全疑慮，駐處即將當事人已脫困的訊息轉知駐地警方，同時告知當事人臨時護照申辦流程、及向當事人說明線上向駐地警方申報護照遺失的作法。

外交部表示，2022年1月3日，待當地公眾假期結束後，當事人獲駐地警方核發護照遺失報案證明，同日起，駐處便與國內外交部領務局聯繫，就核發當事人臨時護照進行處理，包含身份確認及查核機制等程序；1月11日，駐處聯繫當事人來辦事處填表辦理，並於同日即核發臨時護照。

▼外交部透過臉書還原時間軸。（圖／翻攝自外交部臉書）