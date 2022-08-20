找到心的力量復工我OK　職災勞工及其家屬支持團體活動

▲台南市勞工局在南門勞工育樂中心舉辦「職災勞工及其家屬支持團體」活動，邀請寬欣心理治療所團隊帶領職災勞工及其家屬共同參與分享。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為協助職災勞工重返職場，自2016年起每年辦理職災勞工復工支持團體活動，至今已邁入第7個年頭，勞工局20日在南門勞工育樂中心舉辦「職災勞工及其家屬支持團體」活動，邀請寬欣心理治療所團隊帶領職災勞工及其家屬共同參與分享，落實黃偉哲市長「希望家園」施政理念的美好真諦。

職災勞工面臨職業災害時，不只徬徨無助、身體痛楚，每天的醫療、復健行程煎熬辛苦，且須家人堅毅的陪伴與支持，整個家庭所承受的壓力龐大，非三言兩語所能形容，甚至有些職災勞工因創傷自卑難以走出傷痛、或是失能無法再度面對人群。職災個管員為強化職災勞工復工的動力，抒發壓力並強健心靈支撐，每年舉辦復工導向的支持團體活動，邀請個案攜眷一起參與，在專業心理師的帶動下啟動心靈紓壓，共同分享困境，運用團體心理治療方式互相鼓勵建立信心，讓職災勞工能夠有勇氣與機會重新面對未來。





今年的『職災勞工及其家屬支持團體』活動邀請22位因職業災害受傷之勞工朋友及其家屬參加，由寬欣心理治療所團隊安排相關課程與活動，內容有「原來我們都一樣、覺察內在力量、找到平靜的那一刻、創造生命之樹、我們的正向關係、說一句感謝」等階段性課程，透過互動關懷與溫暖支持的氣氛，學習接納情緒並正向看待創傷與修復經驗，重新檢視個人優勢，對復工與未來職涯發展能有更彈性與多元的想法，也藉由親屬互動理解彼此心聲，並感受家人的支持與力量，提升重返職場與復工的成功率及信心。

勞工局王鑫基局長表示，因職災而造成肢體受傷之勞工，在準備復工階段可能需要面對身體自我形象的改變、肢體功能的障礙、工作內容的調整而出現害怕或失落情緒，甚至有些勞工退卻不願回歸職場，因而心理支持及正向經驗分享為迫切需求之課程。職災勞工及其家屬支持團體提供情緒支持、認知調適等心理重建處遇介入，提昇復工準備度與心理安適度，為職災勞工及勞動市場共創雙贏的局面，共享未來。