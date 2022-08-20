潮匯海上　促兩岸青年攜手創新機

記者趙禕／上海報導

2022年度「潮匯海上2022─行進路上的兩岸青年創新創業者」系列活動今天在上海啟動，這項活動從最初的分享讀書心得、交流生活體驗、共同求取新知，今年更為兩岸青年搭建一個就業創業服務平台，為兩岸青年構建全方位共享經濟發展紅利的能力生態。

▲「潮匯海上2022─行進路上的兩岸青年創新創業者」系列活動今天啟動。（圖／記者趙禕攝）

「潮匯海上2022─行進路上的兩岸青年創新創業者」系列活動已經連續舉辦三屆，為在上海的兩岸青年搭建了一個很好的交流橋樑。從最初著重經驗分享的《兩岸青年創新創業沙龍》，展現兩岸青年風采的《兩岸青年廣播秀》，再到分享新知提昇自我的《知了讀書會》和《推薦一本書》等，成為一個全年度的系列活動；兩岸青年通過活動交流，自發形成了多個面向生活、就業和創業領域的交流社群，不但增進兩岸青年互相了解，也促成許多人成為知交摯友或是合作夥伴。

▲▼透過讀書會和主題沙龍，讓許多兩岸青年獲益良多。（圖／記者趙禕攝）

今年度系列活動的重點是成立《海上匯：兩岸就業創業服務平台》，將以共用、共生和共贏的理念，從資訊、交流、就業和創業四個維度，為兩岸人才構建全方位的共用經濟發展紅利的能力生態。由大陸國台辦副主任龍明彪、上海市台辦主任鍾曉敏、上海市長寧區委書記王嵐、上海文化廣播影視集團有限公司黨委書記沈軍、上海市台辦副主任陽禮華、上海市長寧區委統戰部長王羅清、上海市台協副會長史家怡、上海市台協長寧區工委會常務副主委張伯男、《海上匯：兩岸就業創業服務平台》聯合發起人周勇等共同啟動。

▲「潮匯海上2022─行進路上的兩岸青年創新創業者」系列活動由大陸國台辦副主任龍明彪、上海市台辦主任鍾曉敏、上海市長寧區委書記王嵐、上海文化廣播影視集團有限公司黨委書記沈軍等嘉賓共同啟動。（圖／記者趙禕攝）

上海市台辦主任鍾曉敏說：「兩岸同根，青年同心。我們始終把幫助台灣青年到祖國大陸追夢、築夢、圓夢作為增進兩岸同胞心靈契合的重要路徑。」鍾曉敏表示，大陸制定了一系列惠及台胞的政策措施，多次提出要加強兩岸基層民眾和青少年交流，吸引更多台胞特別是台灣青年來大陸學習、創業、就業、生活。她並表示，「上海將努力搭建更多兩岸青年交流合作的平台，幫助青年朋友們增進了解、增進友誼、增進認同，共創兩岸和平、祖國統一、民族復興的美好未來！」

▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）

25年前就到上海的上海市台協副會長史家怡向大家分享了她見證上海這座城市成長茁壯的經驗，她表示，「上海是一個很魔幻的地方，聚集了非常多有趣的靈魂，有許多台灣青年到上海奮鬥，大家可以一起分享、一起玩樂、一起成長，在中國大陸這片土地上，只要努力、堅持、用心，一定可以獲得想要的美好生活。」

▲上海市台協副會長、青年部部長史家怡。（圖／記者趙禕攝）

潮匯海上主辦方代表劉怡介紹今年度「潮匯海上系列活動」的創新升格，包括將透過推薦、徵集和海選推出一本兩岸青年年度的推薦書單；同時還將邀請生活在上海的台青走進廣播電台，分享他們生活在上海、工作在上海、創業在上海，以及透過中國國際進口博覽會看上海；今年年底，會舉辦一場圍繞數字經濟賦能、青年創業及就業的主題論壇；此外，今年還新增加了一個平台和一個直播間，把「潮匯海上系列活動」做的更具規模性和品牌性，365天天天有互動，讓兩岸青年找到可信任、可持續、可依賴的互動平台。

▲主辦方代表劉怡介紹今年度「潮匯海上系列活動」的創新升格。（圖／記者趙禕攝）

▼參與活動的樊登圖書App向上海台商子女學校和知了讀書會贈送書卡。（圖／記者趙禕攝）

發起「潮匯海上系列活動」裡重要活動之一「知了讀書會」的倡議人，上海市台協長寧區工委會常務副主委張伯男介紹，「知了讀書會」是兩岸青年分享知識、了解彼此的重點平台，今年將繼續打造主題性、小規模、常態化的活動，推展到不同的地方，讓各地的夥伴都可以透過線上或線下方式，做好兩岸青年們的互動與交流。

▲上海市台協長寧區工委會常務副主委張伯男介紹「知了讀書會」。（圖／記者趙禕攝）

在《海上匯：兩岸就業創業服務平台》正式成立之後，有意在大陸創業的台灣青年和大陸青年都可以在這裡找到一站式場景化的窗口，通過平台了解政策、了解資訊，很快參與並融入到社區。這個以服務為宗旨、完全免費的平台在大量社群和政府部門支持下，將對所有創業青年提出的問題，都能夠及時回饋和回應，讓大家都能夠「共用、共生、共贏」。

▲《海上匯：兩岸就業創業服務平台》聯合發起人周勇介紹平台內容。（圖／記者趙禕攝）