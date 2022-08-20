跑出健康跑出美　三強聯手造風華

記者趙禕/上海報導

在今年頻創高溫的上海夏日裡，專業美容院線領導品牌東森自然美和老牌巨頭聯合利華品牌孵化器聯合U創，攜手瑞士品牌On昂跑，在魔都街頭展開一場熱血澎湃的迷你馬拉松，透過揮灑汗水強勢推出東森自然美和聯合利華品牌孵化器聯合U創共同打造的護膚品牌B.U.T.全新系列產品。

▲東森自然美B.U.T.團隊攜手On昂跑在上海街頭揮汗開跑。（圖／記者趙禕攝）

這場全長7公里的迷你馬拉松在上海融合了現代與古典氣質的靜安區舉行，儘管上海今年的炎夏連續創下歷史高溫記錄，大清早的溫度也蹭蹭地向著35攝氏度以上蹿，依然掩蓋不住跑者們的熱情；大家穿著來自瑞士阿爾卑斯山On昂跑提供的運動鞋，從上海靜安嘉里中心出發，沿著饒富風情的武康路，在萬里晴空下邁步向前奔。這場以「要跑也要美」為主題的迷你馬拉松，也是全球首例專業美容院線領導品牌與專業跑步運動品牌的合作。

▲這場迷你馬拉松開啟了專業美容院線領導品牌與專業跑步運動品牌合作的先河。（圖／記者趙禕攝）

這次激情登場的新銳態度護膚品牌B.U.T.是由東森⾃然美與英國聯合利華品牌孵化器聯合U創戰略共孵、合作共創、開放研發實驗室共同打造的產品；雙方自從去年11月在上海進口博覽會簽署合作協議之後，經過9個月精心打造孕育出來的產品。「態度護膚」品牌B.U.T. ESSE是以Break Usual Tag、Build Unique Tone標籤的那些頭上長角一族的小眾為目標，為其鮮明的品牌價值主張─轉⻆主義作出詮釋「 45度、90度、120度」，分別寓意著細緻毛孔、至臻煥顏、舒緩悅顏。透過簡潔、高級的黑白主基調搭配一抹神秘紫光，展現品牌科技感和未來感，同時也表達當今年輕化世代特立獨行的新潮態度，呼應年輕世代投資對未來美的期待。

▲▼東森⾃然美與英國聯合利華品牌孵化器聯合U創戰略去年11月在上海進口博覽會簽署合作協議。（圖／記者趙禕攝）

參加這場迷你馬拉松活動的有來自上海的外企高管、高淨值用戶、社媒達人、和運動大咖，他們都特別重視運動健身，在跑完全程之後，東森自然美集團副總經理馮晨也為大家介紹「要跑也要美」的秘訣，包括跑前要「絕對0妝」、跑後要認真潔面並舒緩護膚，跑步中擦汗則要「輕撫而非擦拭」，讓這群狂熱的「跑步熱汗團」直呼受益良多。

▲▼東森自然美集團副總經理馮晨介紹「要跑也要美」的秘訣。（圖／記者趙禕攝）

這場馬拉松跑者們腳上全部穿著來自瑞士蘇黎世的On昂跑運動鞋，這是一款以創造前所未有暢跑技術、專門為全球700萬精英跑者打造的運動鞋，強調革新性跑步體驗。這次史無前例的三強聯手合作，希望透過護膚界與運動領域在合作中碰撞出火花，驅動後疫情時代護膚與運動交感中開啟未來之域。

▲本場馬拉松跑者們穿著的跑鞋全部由On昂跑運動鞋提供。（圖／記者趙禕攝）