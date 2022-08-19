「在台灣活不下去了」！受騙男不甩警方硬飛柬埔寨：寧可死在那

▲6名國人聽信詐騙集團謠言，警方獲報後立刻趕抵，成功勸阻5人，1人卻表示「死在那邊也無所謂」而登機。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

近期柬埔寨詐騙案頻傳，新北市刑大近日破獲3人口販運集團，逮捕共15名犯嫌，還衝到機場阻止要出境的6名被害人，其中5人經警方勸阻未登機，仍有1人認為「死在那邊也無所謂」，執意上飛機出境，最終遭我國警方通報泰國警方遣返回國。警方表示，甘願赴柬的被害人多半為學歷偏低、工作能力不足或者家庭沒有溫暖，在台走投無路才寧願去「闖一闖」，也揭露社會邊緣人悲歌。

據了解，遭詐騙至泰國的6名被害人約21至36歲的年輕人，他們聽信詐騙集團謊言，認為只需要會打字，就能得到每月4萬美金的優渥薪資，所幸其中一人突然清醒，在搭車前往機場途中驚覺有異而通報警方。

警方獲報後立刻飛奔至機場，告訴將登機的6人各種危險性，5人聽到警方告誡後如夢初醒，這才打消出國念頭，卻仍有一人執迷不悟，表示自己在台灣已經「活不下去了」、「死在那邊也無所謂」，認為「就算有危險也要去試試看」而登機，我國警方則立即透過刑事局國際科通報泰國警方，成功將其遣返回國。

「這也是另一種台灣年輕人的悲哀。」資深刑警表示，甘願赴柬的被害人大多為學歷低下、工作能力不足，他們在國內找不到工作，且多半是與親人相處不睦，甚至是已與家屬斷絕關係、不相往來，在種種因素下成為社會邊緣人，這才寧可抱著生命危險去「闖一闖」，各種悲慘遭遇也讓人搖頭。

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