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社會 社會焦點 保障人權

2大學生專情塗鴉「拿店面鐵門試手」　鄰居傻眼檢舉...最高罰6千

記者邱中岳／台北報導

北市大同區昌吉街附近，有住戶在7月底發現，牆壁以及店面的鐵門遭人噴漆，警方追查發現2人涉案，其中1人還是住在附近的鄰居，循線在8月中旬通知2人到案說明，2名大學生則表示，因為對塗鴉有興趣，所以才會把路邊店面、牆壁當自己的彩繪牆。

▲▼2名男大學生將住家附近的公寓圍牆、店面鐵門噴漆塗鴉。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲2名男大學生將住家附近的公寓圍牆、店面鐵門噴漆塗鴉。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，7月底接獲民眾報案，在北市大同區昌吉街附近，有人將店面鐵門以及牆壁當成塗鴉牆，在上面畫上滿滿的圖案，此舉引起附近住戶不滿，立刻向轄區警方報案，警員也立刻展開追查鎖定2名涉案男子。

警方在8月12日晚上9時許，通知涉案的宋姓、李姓男大學生到案，2人供稱，因為平時對塗鴉很有興趣所以結識，暑假期間想找地方「小露身手」，所以選在李姓男大生住處附近的牆壁塗鴉，事後也對此感到相當懊悔。

▲▼2名男大學生將住家附近的公寓圍牆、店面鐵門噴漆塗鴉。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲2名大學生在大同區街道塗鴉引起住戶不滿，塗鴉過程也全被監視器拍下。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後也對2名男大生依照《廢棄物清理法》第27條第2款「污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物」之規定開罰，2人也恐必須將塗鴉清除，最高也將挨罰6千元。

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