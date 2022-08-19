女神被倒帳！「名導演拒付片酬」提告　結果出爐

▲藝人鍾瑶近來傳出拿不到片酬，她提告後已獲判勝訴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

藝人鍾瑶2007年參與周杰倫《不能說的秘密》演出後，力爭上游，獲得不少演出機會，但卻傳出做白工，她之前委請知名導演馮興華當經紀人，接拍洗髮精等廣告，不料最後卻拿不到片酬，向台北地院提告後，馮興華也置之不理， 鍾瑶已獲判勝訴確定。

鍾瑶出道時是模特兒演員，2007年首次演出電影《不能說的秘密》，開始往戲劇表演領域發展，陸續參與電影《白蟻-慾望謎網》、《市長夫人的秘密》以及電視劇《姊的時代》、《麻醉風暴2》等多部影視作品演出，2018年以《替身》獲得金鐘獎迷你劇集的電視電影女主角獎提名。

她提告指出，之前委請馮興華導演擔任經紀人，並與馮興華的金熙國際簽約處理她的藝人經紀事務，同時簽訂「一家人益生菌洗髮精」代言合約，但2019年間起即時有遲延給付原告工作收益的情況， 鍾瑶指出，她常需多方催討始能拿到錢。

2020年前鍾瑶與金熙國際對帳，由金熙國際當時的代理人張文玲與他接洽，張文玲2020年7月10日傳送2紙應付款明細截圖給她，其中1張截圖記載應付款項計為108萬1,470元，提及其中74萬7,470元7月底前清償，35萬元8月清償」等語，但張文玲因覺得金額過高，2020年7月25日回覆表示「先不用開發票」、「不會有開發票就會申報沒開就不申報的，發票金額再等我確認即可」等文字。

鍾瑶指出，依當時雙方的對帳內容，金熙國際共積欠她工作收益共101萬1,470元但對方都不給，她找馮興華追討時，馮都說是由他的妻子金燕玲負責，但鍾瑶認為，金燕玲是金騰國際的負責人，並非與她簽約的公司，認為應由馮興華負責，因此提告，但馮並未出庭，台北地院去年12月即判鍾瑶勝訴，馮的金熙公司應付她101萬餘元，馮未上訴，全案已確定，台北地院已於今年4月發出判決確定證明書。



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