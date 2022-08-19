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中央補助3億3800萬元　蘇貞昌視察嘉縣學校午餐廚房擴建工程

▲▼ 行政院長蘇貞昌訪視嘉義縣學校午餐廚房新擴建工程。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 行政院長蘇貞昌訪視嘉義縣學校午餐廚房新擴建工程。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院16日舉行學校午餐廚房政策全國記者會，嘉義縣民和國小從全國123個中央廚房中脫穎而出，成為全國推動中央廚房政策記者會典範學校，行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、縣長翁章梁、立委陳明文等各級長官貴賓，親自到場訪視中央廚房運作情形。

▲▼ 行政院長蘇貞昌訪視嘉義縣學校午餐廚房新擴建工程。（圖／嘉義縣政府提供）

蘇貞昌對於民和國小校園環境、設備及積極推動食農教育等讚譽有加，更形容「民和國小將偏鄉學校經營得如貴族學校般！」，縣長翁章梁特別感謝蘇貞昌的肯定，這對嘉義縣政府致力提升教育力上更增添新的里程碑，是一種肯定，也是一份榮耀，同時感謝中央大力支持補助，讓教育不因為現事的不同產生落差，教育是台灣的事，希望大家共同努力！

嘉義縣政府表示，近年來為了提升學校午餐品質及衛生安全，落實偏鄉學校跨校合作、資源共享的精神，在積極推動整合與爭取下，此次共獲得中央補助工程經費總計3億3千8百萬元，15所新、擴建中央廚房學校，供應全縣44所國中小師生營養健康的午餐。

▲▼ 行政院長蘇貞昌訪視嘉義縣學校午餐廚房新擴建工程。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁代表全國各縣市123所新建、擴建中央廚房學校，感謝蘇院長為了讓偏鄉學童的營養午餐吃得更好，投入63.1億元，在全國各縣市新建及擴建123個中央廚房，並規畫食材聯合採購、統籌人力及運送事宜，還設計88天午餐菜單，讓學童每餐成本提升至62元。

嘉義縣政府為了全力支持本計畫案，特別組成嘉義縣中央廚房新建擴建輔導小組，由翁章梁親自擔任召集人，整合教育處、建設處、經發處、水利處等跨部會單位，再配合國教署、成大輔導團隊，共同協助15所中央廚房學校完成此重大使命，大部分學校均能如期於8月23日開學日正式運作上路。

▲▼ 行政院長蘇貞昌訪視嘉義縣學校午餐廚房新擴建工程。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁特別感謝15所學校校長、主任、設計監造、工程單位的努力及所有輔導單位的用心，更感謝家長的支持。最重要的是要感謝在午餐廚房工作的學校午餐執行秘書秘、營養師、校廚及司機等的辛苦，為的是讓學生吃得更好更安心更營養。

在中央營養午餐廚房輔導團隊輔導下，嘉義縣15所中央廚房學校在設計上朝新式中央廚房新建擴建、設備更新、食育教室及教學農園的設置，讓老舊廚房經過重新規劃修建後，動線分明，人流物流分開，生食熟食動線區隔、採光通透明亮，同時結合在地產業特色做外觀的藝術裝置，讓原本生硬的午餐廚房更增添在地藝術氣息。

同時為了提升學生營養午餐的品質，行政院還補助偏鄉學校每生食材一餐14元三章一Q補助、廚工、司機薪資補助、生食運送費補助、並提供各校科技化熟食運輸車及具有保溫安全的午餐餐桶，還每校配置一位營養師，讓學生的營養午餐不只在質、量上大大的提升，也為學生的健康把關，再次感謝蘇院長對偏鄉學生的照顧。

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