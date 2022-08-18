才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

▲閃亮亮改名蕭芷渲Iris。（圖／翻攝自Instagram／irisxiao_）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber閃亮亮最初以「紅豆餅女神」封號走紅，儘管退出團體「硬漢兄弟」，並與網紅黃包包分手已久，仍在網路上享有一定知名度，日前改回本名「蕭芷渲Iris」重新出發並推出個人寫真集。沒想到，寫真集才出版兩天就被外流，讓她含淚詢問，「為什麼重新開始卻還是外流呢…」。

蕭芷渲18日表示，她新的寫真集出版第二天馬上就盜版滿天飛，感嘆原版的畫質最好也最清晰，希望大家可以支持她跟攝影師的作品，「一定要支持正版拒絕盜版」、「為什麼重新開始卻還是外流呢⋯」。

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蕭芷渲說，她沒想到一出版就會遇到這樣的事，呼籲網友想看寫真集就要透過正規平台購買，不要觸法了，「支持正版的芷渲」。

▲▼蕭芷渲看到寫真集被外流後非常難過。（圖／翻攝蕭芷渲臉書）



另外，蕭芷渲也附上公司的聲明稿，表示內容將於19日生效；公司的聲明稿指出，蕭芷渲的寫真集被不肖人士散播流傳，「請立即下架刪除照片檔案，本公司將保留一切法律追訴權」，強調外流原因目前仍在調查中，但已對外流者、相關傳播者進行蒐證，將採取司法程序。

網友看完紛紛留言，「支持正版支持芷渲」、「價格又不貴，為什麼不支持正版」、「支持正版，盜版仔走開」、「這些看盜版的人真的是太過份，購買正版支持一下很難嗎～再這樣以後就沒人要創作了，啥都沒得看」。

為什麼重新開始卻還是外流呢⋯ 出版第二天馬上盜版滿天飛 但原版畫質最好、最清晰 請大家珍惜我跟莉奈的作品 一定要支持正版拒絕盜版 沒有想到一出版就這樣 大家想看一定要購買正規平台 小心不要觸法了！ 支持正版的芷渲 芷為你而閃亮 @lyna334998 由蕭芷渲Iris 發佈於 2022年8月18日 星期四

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