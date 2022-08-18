國家隊講台灣故事！歌仔戲、陣頭⋯疫情下傳承　跟拍3個月成果公開

▲《TaiwanPlus鉅獻》系列節目，將揭開「九天民俗技藝團」在疫情下如何化危機為轉機。（圖／記者林敬旻攝）

記者林育綾／台北報導

台灣的歌仔戲、陣頭、布袋戲等文化，如何克服世代傳承和疫情考驗，持續在國際舞台發光發熱？Discovery 與TaiwanPlus 合作，推出全新重磅系列節目《TaiwanPlus鉅獻》，耗費數月跟拍明華園、九天民俗技藝團、聲五洲劇團、布袋戲大師陳錫煌等，讓世界看見台灣，節目將連續8周在Discovery頻道首播！

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▲《TaiwanPlus鉅獻》耗費數月跟拍明華園、九天民俗技藝團、聲五洲劇團、布袋戲大師陳錫煌等，讓世界看見台灣。（圖／記者林敬旻攝）

文化部長李永得表示，TaiwanPlus成立至今剛好滿一週年，這次的節目徵選出全台最優秀的導演和團隊拍攝，實現了「國家隊」講台灣故事的願景，而這些表演團體也都是在這塊土地上長出來的，有非常鮮明的台灣特色，跟其他國家的團隊非常不一樣。未來TaiwanPlus成也會持續挖掘，將台灣的文化力量、文化故事能夠讓世界知道。

▲明華園當家台柱孫翠鳳（左）與接班人陳昭婷（右），既是母女也是師徒關係。（圖／記者林敬旻攝）

其中《師徒誌》節目第一集，團隊花了3個月拍攝有93年歷史的歌仔戲團隊「明華園」，在時代推進之下，明華園正面臨世代交替。包括當家台柱孫翠鳳與接班人陳昭婷，既為師徒又為母女的關係；還有服裝管理組的夥伴關係；道具製作組中情同兄弟的師徒情誼，展現從矛盾到磨合，從傳承到創新的轉變歷程。

▲《師徒誌》第二集以「九天民俗技藝團」為主角，記錄兩年之久的疫情影響，如何化危機為轉機。（圖／記者林敬旻攝）

第二集以「九天民俗技藝團」為主角，展現台灣具代表性的「陣頭文化」如何在保留傳統之美的同時，隨時代演變精進突破，以及面對兩年之久的疫情影響，又如何化危機為轉機，透過跨領域的交流與整合，串接東西方文化甚至科技，重新演繹並發揚光大。

▲聲五洲掌中劇團，結合傳統布袋戲的細膩以及新世代的潮流。（圖／記者林敬旻攝）



第三集跟隨「聲五洲劇團」總監王英峻與國寶級大師陳錫煌學習的歷程，探索講求聲光效果的金光布袋戲，如何結合傳統布袋戲的細膩技巧以及新世代的潮流，從文化底蘊之根中開出新篇章之花。

▲布袋戲國寶大師陳錫煌。（圖／記者林敬旻攝）

探索台灣傳統藝術的傳承與改變外，Discovery與TaiwanPlus也在今年4月舉辦「TaiwanPlus 說感動世界的故事」徵選活動，從亞洲各地上百件投稿作品中，精挑細選出3則故事拍攝短片，集結成《島嶼新世代》節目。

▲▼《島嶼新世代》節目婚紗大師林莉、三明治布女王蕭黛莉共同推出的「全球首件環保婚紗」。（圖／Discovery提供）

《島嶼新世代》節目記錄2020東奧羽球男雙冠軍賽造成風潮「新時代國旗」的NFT；到婚紗大師林莉與三明治布女王蕭黛莉共同推出的「全球首件環保婚紗」；還有一群⽤尊重⼤⾃然的⽣活⽅式，默默在為環境永續努力的山間料理人。

▲默默在為環境永續努力的山間料理人。（圖／Discovery提供）

《TaiwanPlus鉅獻》將於8月27日起，連續8周，每周六晚間8點在Discovery頻道首播，並陸續於東南亞、南亞各地播映，後續也將上架TaiwanPlus供全球觀眾收看。