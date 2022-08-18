黛安娜王妃「離奇預言」死亡車禍？　神秘紙條曝：有人想擺脫我

▲英國黛安娜王妃於1997年逝世。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

一份調查指出，英國黛安娜王妃（Princess Diana）車禍逝世的2年前，就曾經向律師透露，她很擔心有人試圖透過「車禍意外」擺脫自己，或讓自己受傷、以至於被認定「精神失常」，這段對話都被記錄在一張神秘紙條上。

電視紀錄片「黛安娜調查」（The Diana Investigations）指出，1995年10月30日，黛安娜在開會時向律師米尚（Victor Mischon）表示，她從一位「可靠消息來源」口中聽到上述說法。這次會議紀錄就被稱為「米尚筆記」，在車禍發生後，也被立刻交給當局。

不過，直至2004年1月，時任倫敦警察廳廳長史蒂文斯（John Stevens）才發起佩吉特行動（Operation Paget），調查黛妃死因，並且在前廳長的保險箱裡，發現這張驚人的紙條。

米尚接受偵訊時坦言，他當時不太相信王妃的擔憂，還認為「她很偏執」。但是，儘管史蒂文斯竭盡全力調查，他仍宣布「100%確定」沒有人策畫謀殺王妃，正式裁定這場事故是一起可怕意外。

▲黛安娜王妃深受英國民眾喜愛及尊敬。（圖／達志影像）



值得注意的是，2003年，黛妃管家保雷爾（Paul Burrell）公布另一封信件，宣稱黛妃親筆寫道，她與查爾斯王儲離婚尾聲的生活非常危險，「我丈夫正在我車上計劃『一場事故』，會導致剎車失靈及頭部嚴重受創，這都是為了讓他準備迎娶蒂姬（Tiggy）。」蒂姬是查爾斯王儲的私人助理，但這段誹聞最終被證明只是誤傳。

1997年8月31日，黛安娜王妃的座車在巴黎街頭行駛，司機為了甩掉摩托車狗仔隊，以時速約105公里撞上阿爾瑪橋隧道，導致黛妃及男友法耶茲（Dodi Fayed）噴飛撞柱，不幸死亡。後續調查指出，駕駛當時有飲酒、服用處方藥物，最後也在事故中喪生。