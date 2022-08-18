快訊／今本土+23088！新北4729例最多　各縣市分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增23,088例本土，另增337例境外和34例死亡。縣市分佈以新北4,729例最多，其次依序為台北2,808例、台中2,748例、桃園2,582例、高雄1,799例、台南1,522例。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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今日新增23,088例本土病例，為10,665例男性，12,408例女性，15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,729例)，臺北市(2,808例)，臺中市(2,748例)，桃園市(2,582例)，高雄市(1,799例)，臺南市(1,522例)，彰化縣(963例)，新竹縣(693例)，苗栗縣(663例)，新竹市(603例)，屏東縣(562例)，宜蘭縣(544例)，雲林縣(532例)，花蓮縣(447例)，基隆市(423例)，嘉義縣(386例)，南投縣(370例)，嘉義市(251例)，臺東縣(211例)，澎湖縣(131例)，金門縣(114例)，連江縣(7例)。

指揮中心指出，今日新增34例本土病例死亡個案，為21例男性、13例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月31日至8月15日，死亡日期介於5月31日至8月15日。

▲新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心說明，今日新增337例境外移入個案中，為182例男性，155例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(20例)，菲律賓(9例)，加拿大(8例)，美國(6例)，新加坡、紐西蘭及泰國(各5例)、英國(4例)，柬埔寨、日本、西班牙、丹麥、德國及中國(各2例)，土耳其、巴西、香港、韓國、厄瓜多、奧地利及義大利(各1例)移入。另256例感染國家調查中。入境日期介於今年7月18日至8月17日。



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