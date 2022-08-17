摺疊機皇Z Fold 4、Z Flip 4正式登台　三星：估銷售量成長兩成

▲三星Z Fold 4、Z Flip 4。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

在摺疊機市場中，三星佔有一席之地，今日台灣三星也公開兩款新摺疊機Galaxy Z Fold 4與Z Flip 4的台灣銷售資訊，台灣三星表示，此次的新品銷售量預計對比去年的摺疊機系列成長2成。

根據今日公布的台灣總體售價，兩台摺疊機與去年的價格大多一致，僅有Z Fold 4 的512G有些微漲價，台灣三星表示，今年的Z系列，效能做了很大的提升，加上功能的優化，Fold 4在相機上進行大升級，已經媲美S系列旗艦機，也針對消費者需求做了一些調整，續航力、電力可以更好，最新晶片讓整體效能優化，加值不加價。

而對於銷量部分，台灣三星行動與資訊事業部執行副總經理陳啓蒙表示，去年Z Fold系列依開賣就面對到缺貨問題，主要是去年掌握的銷售量認為Z Fold與Z Flip的銷售量占比為3:7而此次的Z Fold 4與Z Flip 4的占比更改為4:6，並且預計整體銷售量對比前代將上升20%。

三星也表示，去年投資鉅額的廣告預算，希望消費者對整體摺疊機的概念拉高，把所有廣告資源，投資時間拉長，用七周以上的時間打廣告，也強調去年是摺疊機成為「主流商品」的元年。

不過雖然消費者知道了摺疊機這個產品，但消費者對為什麼需要「摺疊」的意義還不清楚，整體認知度不到30%，而今年的兩款手機有相對很好的機會，希望可以接觸到更多年輕消費者，並且增加展示機的展售範圍，讓消費者從了解轉換成「想擁有」。