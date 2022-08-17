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竹聯「最派堂主」竟是位牧師　師大學霸掌管明仁會！少年仔爭投靠

最新崛起的竹聯幫「靜安會」，不僅是由幫主么么的親衛組成、直屬幫主，對外名片以「新安商會」自稱。（圖／報系資料照）

▲最新崛起的竹聯幫「靜安會」，不僅是由幫主么么的親衛組成、直屬幫主，對外名片以「新安商會」自稱。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

創立於1957年的竹聯幫是外省掛幫派之一，與天道盟、四海幫號稱台灣三大黑幫。竹聯幫規模大，內部不斷「細胞分裂」，最新堂口為「靜安會」，由於直屬幫主么么，實力資源相當受矚目，積極竄起同時，跟目前聲勢最火的「仁堂」弘仁會和明仁會大有比拚意味。

近年道上公認竹聯幫「最派」社團莫過於仁堂，目前仁堂由第二任堂主許瑞弘麥可掌控，他輩分高，近年來成為牧師，已是半退隱狀態，實際主事人為綽號「小川」的陳啟鴻，仁堂下面有包括弘仁會、明仁會、育仁會、旭仁會、文仁會等。

目前檯面上仁堂聲勢最大，其下派系包括弘仁會、明仁會、旭仁會，成員至少超過4千人。（示意圖／本刊繪圖組）

▲目前檯面上仁堂聲勢最大，其下派系包括弘仁會、明仁會、旭仁會，成員至少超過4千人。

其中，弘仁會最為特殊，1994年由麥可一手創立且兼任第一任會長，直到2006年他轉往大陸發展交棒給小川，目前第5任會長「小阿閎」林聖閎，號稱最派黑道的他也是小川三大心腹之一，其他2人分別為旭仁會會長瘋狗偉，以及明仁會會長、師大畢業並擁有碩士學位的「黑道學霸」林京葵。

弘仁會目前幫眾超過1500人，明仁會也不遑多讓，年輕、好勇鬥狠、手段兇殘迅速在黑道竄紅，同時成為「少年仔」最想投靠幫派，曾有大老感嘆，「年輕人來來去去，甚至不認識」，也因為旗子太大「用公司名號搞完事就跑掉，臭名留在這」。而樹大招風，警方也將弘仁會及明仁會列為黑幫頭號掃蕩目標。

除了仁堂外，竹聯幫最受矚目、最新崛起，全由總舵主么么親衛組成，打著「么么直屬」的「靜安會」，前年底浮上檯面；2名主要帶頭人為平堂「草莓」以及和堂「金哥」，靜安會近來傳聞以「先開槍再說」企圖打下一片江山，對照弘仁、明仁聲勢「扎眼」，大有拚聲勢、在幫內搶出頭的意味。

警方追查暴力討債案，循線逮捕明仁會副會長松鼠以及多名成員，發現堂口內有幅老虎圖，內藏明仁會抬頭詩。（圖／刑事局提供）

▲警方追查暴力討債案，循線逮捕明仁會副會長松鼠以及多名成員，發現堂口內有幅老虎圖，內藏明仁會抬頭詩。

近來靜安會較知名的案件，包括去年影星梁又南之子開夜店，卻遭靜安會成員找麻煩、賞巴掌。該會也接連牽扯毒品案，去年11月北市刑大在烏石港查獲一艘運毒漁船，搜出市值超過20億、約720公斤安毒，警方點名平堂和靜安會為主要販毒網成員，擴大向上溯源；而在這個月，北市警方又在靜安會會所保險箱搜出1公斤重的大麻。

本刊調查，1980年代，竹聯幫著手將組織企業化，並在1982年陸陸續續設立最初的8個分堂，仁堂為其中之一，由綽號「小項」的項美華擔任堂主。 仁堂主要活動區域為北市中山、大安區，經濟來源為當舖、暴力討債、高利貸、工程圍標與經營賭場等，近年也介入搖頭舞廳，賺起毒品及走私軍火等不法生意。

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