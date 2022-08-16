戰神出手！黃國昌爆國民黨政要炒地皮　18天賺上億還沒財產申報

▲黃國昌「誰那麼厲害？ 土地重劃煉金術。」圖卡。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）



記者杜冠霖／綜合報導

前立委黃國昌16日在臉書貼出一張人物黑影爆料，一位通過國民黨年底選戰出選的政治人物，透過參與土地重劃方式，短短18天，炒地皮大賺1.2億，甚至違反公職人員財產申報要求，隱匿炒地暴利，自己明天下午1點將到國民黨中央黨部前召開記者會，揭露這位炒地大亨真實身分。

黃國昌爆料，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會接獲檢舉，一位通過中國國民黨提名，將參與年底地方大選的政治人物，竟透過參與土地重劃，「在短短18天內，炒地皮大賺1.2億元，年化報酬率高達7864%！」

黃國昌感嘆，這樣的本領，連巴菲特都要自嘆不如。猶有甚者，這位炒地大賺上億元的政客，「竟違反公職人員財產申報的要求，隱匿此炒地暴利，以為可以瞞天過海。」

黃國昌表示，對比2015年朱立倫競選總統時，曾宣誓房價應盡快走向合理化，並要做到住者有其屋，朱立倫提名的地方行政首長，顯然沒把居住正義的承諾當一回事，「明天下午1點，我將與OURs都市改革組織，到國民黨中央黨部前召開記者會，揭露這位土地重劃炒地大亨的真實身分，並對朱立倫提出具體訴求。」

黃國昌指出，過去幾年讓台灣民眾最痛苦的事，高房價絕對是名列前茅。房地產接連飆升，已經讓年輕世代近乎看不見未來。高房價問題，政府可以努力的、該努力的，還相當多，「有志參選地方首長的人，都該回答的關鍵問題是：面對節節攀升的房價，是否能承諾拿出對策，並保證自己不要成為炒地集團的推手，甚至濫用職權牟取私利？」